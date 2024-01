Mot dagligvaretilstander i finansbransjen?

Tre aktører dominerer det norske dagligvaremarkedet. Det svekker konkurransen. Nå skjer det samme i bank og forsikring. Når de store blir større og konkurrentene færre, taper forbrukerne.

DNB fikk kjøpe Sbanken. Nordea vil overta Danske Bank. Sparebank 1 SR-Bank og Sparebank 1 Sør-Øst Norge slår seg sammen. Sparebanken Østlandet og Toten Sparebank har også bestemt seg for å fusjonere. Vi beveger oss mot et bankmarked med få og store aktører.

I forsikringsbransjen skjer nå det samme når Eika går inn i Fremtind. Tre av de største bankgruppene – DNB, Sparebank 1 gruppen og Eika-bankene – skal eie et stort forsikringsselskap sammen. Konsentrasjonen av makt hos de få forsterkes ytterligere.

Det er ett slående fellestrekk ved disse fusjonene. I argumentasjonen for hvorfor de gjennomføres, finnes det ikke én god beskrivelse av hvilke fordeler kundene skal oppleve.

Det er ett slående fellestrekk ved disse fusjonene. I argumentasjonen for hvorfor de gjennomføres, finnes det ikke én god beskrivelse av hvilke fordeler kundene skal oppleve. Det argumenteres med store fusjonsgevinster. Det er gevinster som er tiltenkt eierne, ikke forbrukerne.

Først etter at det bare var tre aktører igjen i dagligvaremarkedet, oppdaget konkurransemyndighetene og politikerne hvilken skade det gjorde for konkurransen. Ettertiden har vist hvor vanskelig det er å reversere når uheldig maktkonsentrasjon er etablert.

Lars West Johnsen: Det store bankranet

I bank og forsikring er det ennå tid til å unngå dagligvaretilstander. Det krever at Konkurransetilsynet får ressurser til å prioritere sektoren. Lovendringer må til for å unngå ytterligere makt- og markedskonsentrasjon på de aller viktigste områdene for oss forbrukere.

I motsatt fall vil eierne fortsette å le hele veien til banken, mens kundene må tømme sparebøssene sine.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen