Vi må satse på lesing

De siste ukene har det gått en viktig debatt i Dagsavisens spalter om å styrke litteraturen og lesingen, og litteraturhusenes rolle. Sosialistisk Venstreparti har lenge ment at litteraturhusene trenger å styrkes, og at vi må få et løft for leseorganisasjonene. Men det vi virkelig trenger er et varig løft for lesing. En lesestrategi der det følger med både tiltak og vilje. Ikke minst er økonomi til å gjennomføre festtalene avgjørende.

Mens vi her i Norge sitter og ser på PISA-tallene og lurer på hvorfor barna våre leser mindre, tar andre land grep. I Sverige har de nå innført en nasjonal satsing, der alle landets skoler skal ha et skolebibliotek, med en ansatt bibliotekar. Pengene følger med, og satsingen skal være fullfinansiert i 2026.

Hvorfor gjør vi ikke tilsvarende her?

Et bibliotek er blodårene i demokratiet. Det er ikke tilfeldig at det er den offentlige tjenesten som befolkningen er mest fornøyd med: Den gir, på ubyråkratisk og enkelt vis, en tilgang til verden. I biblioteket finner du alt fra svar på de store spørsmålene om universet, detaljkunnskapen om en bille, dagens nyheter og en bok å drømme deg bort i.

Kathy Lie er stortingsrepresentant og kulturpolitisk talsperson for SV.

Den gode nyheten når det kommer til barns og ungdoms leselyst og interesse for lesing, er nemlig at vi vet hva som skal til. Litteratur- og leseorganisasjoner kommer hvert eneste år til Stortingets budsjetthøringer og peker på grunnleggende tiltak som satsing på skolebibliotek, folkebibliotek og litteraturformidling. Det er ikke kunnskap og virkemidler det står på, det er den politiske viljen.

Derfor ble vi i SV glade da vi så at regjeringspartiene varslet at de skulle lansere en lesestrategi, nettopp slik SV foreslo i 2021. Tilsvarende skuffet er vi over at vi fortsatt venter på regjeringens forslag. En lesestrategi for framtida kan ikke bare være fine ord om hvor viktig det er med lesing, eller noen millioner til leseorganisasjonene.

Det som trengs er et kraftig, langsiktig løft som sikrer gode skolebibliotek tilknytta alle landets skoler, som sikrer en videre styrking av folkebibliotekene og ikke minst en varig satsing på de mange, gode litteraturformidlingstiltakene vi har her i landet. Det vil vi i SV fortsette å jobbe for fra Stortinget. For nå haster det med å komme i gang med arbeidet.

Å lese godt er en forutsetning for å forstå samfunnet vi er en del av, og for å kunne uttrykke oss. Når mange foreldre og besteforeldre nå bekymrer seg for om barn og barnebarn egentlig forstår boka de fikk i julegave, er det en bekymring vi skal ta på alvor.

Bibliotekene har vist seg å være utrolig omstillingsdyktige. Der man før skulle være stille og fulle av høytid og respekt, har de nå også utviklet seg til en møteplass. Det er også et sted der vi ser at tillit virker. For etter innføringen av meråpne bibliotek, der man kan besøke biblioteket utenom ordinær åpningstid, har det vist seg at folk strømmer til. De er innom biblioteket, og forlater det i akkurat like god stand som da de kom.

I satsingen på lesing snakker vi ofte om lystlesing. Men alle som har lest en bok eller ti vet at det ikke bare er lyst som driver oss framover. Vel så ofte er det nysgjerrighet, trass eller ønsket om å lære noe.

Et godt bibliotek er mye mer enn en boksamling, det er et sted som åpner opp. Derfor er en sentral del av vedtaket i Sverige at det skal være en ansatt bibliotekar på alle skolebibliotekene de nå skal utvikle. For at boka, tegneserien eller nyhetsartikkelen skal finne veien ut av hylla og fram til noens hender og øyne, trengs en fagperson.

I satsingen på lesing snakker vi ofte om lystlesing. Men alle som har lest en bok eller ti vet at det ikke bare er lyst som driver oss framover. Vel så ofte er det nysgjerrighet, trass eller ønsket om å lære noe. Derfor liker jeg enda bedre å snakke om at en lesestrategi må legge til rette for engasjement og interesse.

I debatten kan det ofte framstå som om målet med å lese er at barna våre skal gjøre det godt på PISA og PIRLS og alle de andre lese-undersøkelsene. Men det er jo motsatt. Vi er opptatt av å måle lesenivåene, for å sikre at alle har et grunnlag for å lese godt, slik at de kan delta i samfunnet, ha glede av litteraturen og kunne uttrykke seg selv.

Gode leseevner er viktig på alle områder, både i møte med kontrakter og nyheter, for å kunne lese om andre og for å forstå seg selv og verden.

La oss gå framtida i møte med en satsing som viser barn og unge veien til lesing og interesse og engasjement for litteraturen og kunnskapen.

Vi vet hva som skal til, det handler bare om å prioritere.

