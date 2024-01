Nei, Sbanken skal ikke legges ned

I en kommentar i Dagsavisen (19. november) kommer Lars West Johnsen med en rekke unøyaktigheter om DNB og Sbanken-konseptet. Til tross for hva det spekuleres i flere steder, så skal ikke Sbanken legges ned. Tvert imot.

Så, hva er det som faktisk skjer nå? Jo, fra og med 27. mars får Sbanken og DNB felles teknisk plattform, og det er på mange måter da fusjonen skjer rent funksjonelt. Det er forståelig at det er meninger og reaksjoner rundt endringene vi har varslet, men vi ser nå at det sprer seg en del misforståelser.

Sbanken skal fortsatt være er en utfordrer i markedet, med brukervennlige tjenester for hverdagsbank, boliglån og sparing. Tilbudet og tjenestene skal fortsatt være noe eget, ikke et «bankhologram der alt under overflaten er DNB», slik West Johnsen velger å tolke det.

Mange reagerer på at nettbanken ikke blir med videre. «Hele banken i lommen» har vært et viktig prinsipp så lenge Sbanken har hatt en app. Sbanken har alltid vært en selvbetjent digital bank, og skal fortsette å være det. Over 90 prosent av påloggingene skjer allerede gjennom appen, da gir det også mening å rendyrke brukervennlighet og styrke i én plattform videre. Vi forstår at en del kunder ikke liker det, selv om utviklingen lenge har pekt i den retningen.

Den nye appen som erstatter nettbanken vil være på plass samtidig som den gamle fases ut, det er ingen mellomfase mellom apper. Det stemmer at det er enkelte funksjoner som ikke er helt ferdige til lansering, men alle sentrale tjenester er på plass. Appen vil alltid være under kontinuerlig utvikling, så det arbeidet fortsetter med full kraft fremover. Sbanken skal, slik som før, ha de løsningene som konkurrentene ser til og strekker seg etter.

Vi støtter helhjertet opp om engasjement som kan gjøre oss bedre, men skulle ønske at både kommentatorer og kunder heller kontaktet oss, slik at de kan lufte bekymringer og vi kan oppklare det de lurer på. Heldigvis er det mange som gjør nettopp det, og som gir uttrykk for at de får god hjelp. Det er vi glade for.

Endringene vi har varslet kundene om ligger er et stykke frem i tid, så nå blir det opp til oss å bevise at Sbanken fortsatt har de beste løsningene for kundene – både de som blir med videre for å se hva som faktisk skjer, og de som vi håper å kunne ønske velkommen tilbake igjen senere.

