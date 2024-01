2023 – et sterkt comeback

Det var store forventninger til hvordan kunst- og kulturfeltet ville reise seg etter to krevende pandemiår, som gikk hardt ut over både vanene våre og deler av kunstnerøkonomien. Og jeg er ikke tvil; 2023 var virkelig et år hvor kunst og kultur gjorde et sterkt comeback.

2023 var året vi fikk en norsk nobelprisvinner i litteratur i Jon Fosse (64), og samtidig fikk tidenes yngste mottaker av Bokhandlerprisen i Oliver Lovrenski (19). To språksmeder fra ulike generasjoner og fra to helt ulike språklige tradisjoner, skapte på hvert sitt vis begeistring i året som gikk.

Kunst og kulturfeltet har reist seg og tydelig markert sin motstand mot krig og konflikt i både Ukraina og Gaza. Mange vil huske Magdi Omar Ytreeide Abdelmaguid fra Karpe som en av de tydeligste stemmene i det norske debatten.

På Olavsfest i Trondheim i juli beveget det internasjonale kunstprosjektet «Little Amal» både liten og stor der hun ruvet ved siden av Nidarosdomen. Little Amal er en dukke på tre og en halv meter som forestiller ei syrisk flyktningjente. Prosjektet gir flyktningkrisen et ansikt det er vanskelig å glemme.

Kristin Danielsen Kristin Danielsen er direktør i Kulturdirektoratet. (Mats Bakken)

Kunsten ble også en viktig arena for sannhets- og forsoningskommisjonens rapport, som ble lest opp over tre dager fra Nationaltheatrets scene. Over 100 personer var med på opplesningen «Norge lytter», og vi har kun sett starten på forsoningsarbeidet som kulturen skal bidra til i årene som kommer.

I februar viste kunsten nok en gang sin evne til å provosere og engasjere, da maleriet «Leiv Erikson oppdager Amerika» ble tatt ned fra veggen på Nasjonalmuseet. Debatten som oppsto løftet noen interessante spørsmål. Hvordan skal vi stille oss til kunst- og kulturarven vår? Skal nye perspektiver på fortiden endre vår oppfatning av tidligere kunst? Avgjørelsen førte til en forfriskende debatt som engasjerte bredt og som vi lærte av. Og maleriet kom tilbake på veggen.

En av årets sterkeste kunstopplevelser for meg er Ahmed Umars «Glowing Phalanges» på Kunstnernes Hus. Hans 99 skulpturelle bønneperler i ulike formater var uendelig vakkert håndverk som reflekterte over møtet mellom to kulturer og to religioner – Norge og Sudan.

Pandemien har gjort oss smertelig bevisst på hva vi mister når vi ikke kan skape eller oppleve kunst og kultur, derfor er det godt å se tilbake på et 2023 som leverte mange sterke og viktige opplevelser.

Som leder av Kulturdirektoratet ser jeg både skyggesiden og solsiden av feltet, og selv om 2023 var et sterkt år så er det fortsatt store utfordringer. Musikk og scenekunst rapporterte i 2022 at antall besøkende falt med en fjerdedel sammenliknet med året før pandemien. Det tar tid å reise seg fra slikt.

Vi vet også at museene våre strever med vedlikehold og bevaring og at det er store etterslep når det gjelder dokumentasjon og digitalisering av samlingene.

Vi står i en situasjon hvor enkelte kunstnere sliter med å få endene til å møtes, mens andre igjen sliter med å få innpass i det hele tatt.

I år har det også kommet frem at kunstnere i stor grad må sikre inntektene fra andre jobber, og ikke kan forvente samme levestandard som resten av oss på kunsten alene. Vi har også dokumentert at funksjonshindrede kunstnere holdes utenfor utdanning, arbeid og nettverk i kulturlivet.

Vi står med andre ord i en situasjon hvor enkelte kunstnere sliter med å få endene til å møtes, mens andre igjen sliter med å få innpass i det hele tatt. Samtidig viser en opinionsundersøkelse at oppslutningen om støtten til offentlig kunst og kultur er synkende, særlig blant yngre.

Kulturdirektoratet jobber for et samfunn rikt på kunst og kultur, for alle. Funnene i analysene over viser at det er noe vi må jobbe for og ikke kan ta for gitt.

KI-generert kunst, Refik Anadol, MoMA i New York, "Unsupervise", "Uten tilsyn", Besøkende ved Museum of Modern Art studerer en av installasjonene i verket «Uten tilsyn» av den tyrkiske artisten Refik Anadol. Han har fôret hele museets katalog inn i en KI-generator som skaper nye bilder og uttrykk. Er det kunst, spør Kristin Danielsen. (John Minchillo/AP)

Så hva kan vi forvente i 2024? Vi kommer ikke utenom megatrenden kunstig intelligens. Det ble for eksempel stort rabalder da VG avslørte at norske bøker er brukt til å trene KI-roboter, uten verken samtykke eller kompensasjon. KI representerer utfordringer knyttet til opphavsrettslige spørsmål og hvorvidt kunst produsert av KI i det hele tatt kan sies å være kunst? Samtidig representerer kunstig intelligens også nye muligheter og ikke minst skaperformer.

Jeg mener vi er nødt til å utforske hvordan kunst- og kulturfeltet kan ta del i kraften som den teknologiske utviklingen representerer.

Nylig gikk MoMA i New York til innkjøp av KI-verket «Uten tilsyn» av den tyrkiske artisten Refik Anadol. Anadol har fôret hele museets katalog inn i en AI-generator som på bakgrunn av samlingene skaper nye bilder og uttrykk.

Er det kunst? MoMA mener det.

Teknologien har alltid påvirket kunsten, så vel som samfunnet. Jeg mener vi er nødt til å utforske hvordan kunst- og kulturfeltet kan ta del i kraften som den teknologiske utviklingen representerer.

Kunst og kultur sier noe hvem vi er, speiler og utvikler vår identitet og representerer den myke infrastrukturen som binder oss som mennesker sammen.

Personlig gleder jeg meg til 3. februar 2024 da startskuddet går for Bodø som europeisk kulturhovedstad. Byen har forberedt seg siden 2019 og det er historisk når Bodø blir den første europeiske kulturhovedstaden nord for Polarsirkelen. Lenger sør i landet så åpner den mye omtalte kunstsiloen i Kristiansand dørene i mai 2024 med ambisjon om å bli Norges beste museum. Det er lite å si på ambisjonene som springer ut av sørlandsbyen, og jeg synes det er tøft.

Det er mye mer jeg kunne nevnt, men det viktigste for meg på starten av året er å reflektere over viktigheten av kunst og kultur. Kunst og kultur sier noe hvem vi er, speiler og utvikler vår identitet og representerer den myke infrastrukturen som binder oss som mennesker sammen.

Derfor er mitt ønske at 2024 blir et år rikt på kunst og kultur.

