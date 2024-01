Arbeiderpartiet bommer i kritikken om heltid

Når det bygges og åpnes nye sykehjem, er det som et blankt lerret som gjør det mulig for oss å øke kvaliteten for sykehjemsbeboerne, lage bedre turnusordninger, og satse på heltid. Vi har en unik mulighet til å prøve ut noe nytt når det splitter nye sykehjemmet Tåsenhjemmet åpner senere i år.

Byrådet ønsker å få på plass turnusordninger som er bedre for både beboerne og de ansatte, som fører til mindre vikarbruk, mer heltid, og betydelig færre småstillinger. Det er en mulighet vi ikke kommer til å la gå fra oss.

I et innlegg i Dagsavisen (11. januar) kritiserer Arbeiderpartiet oss for ikke å innføre nøyaktig samme heltidsmodell på Tåsenhjemmet som på Lambertseterhjemmet, som åpnet sommeren 2023. Det forrige byrådet gjorde mye bra på dette området, men det er ikke sikkert løsningen de fant er den perfekte.

Forskningen på heltidsmodellen på Lambertseterhjemmet startet 1. januar i år. De første ordentlige resultatene får vi i juni. Før vi lander hvordan turnusordningen på Tåsenhjemmet bør være, må vi derfor vite mer om hva som faktisk virker.

Det forrige byrådet la opp til at turnusordningene på Tåsenhjemmet skulle bli en blåkopi av Lambertseter omtrent før oppryddingen etter snorklippingen på sykehjemmet var ferdig. Og det til tross for at byrådet hadde bevilget midler til følgeforskning.

Hvorfor de bestemte seg for dette lenge før forskningen på Lambertseter begynte, vet jeg ikke. Men jeg gjør meg mine tanker, all den tid mediesaken med daværende byrådsleder og helsebyråd om dette kom på trykk to dager før kommunevalget.

I årene som kommer vil vi få bruk for alle som kan og vil jobbe i eldreomsorgen. Det blir rift om arbeidskraften, så vi må sørge for gode vilkår og gode arbeidsforhold.

Byrådet ønsker å se på muligheten til å vurdere en noe annerledes innretning på turnusordningene på Tåsenhjemmet, i tett samarbeid med ansattes organisasjoner. På den måten kan vi forske på begge sykehjemmenes modeller, og dermed finne enda bedre ut av hva som fungerer, og hva som ikke fungerer.

Høyre, som alle andre partier, er for hele og faste stillinger i arbeidslivet. Heltid gir bedre kvalitet i tjenestene, bedre arbeidsmiljø og bedre personaloppfølging. Det gir også mer forutsigbarhet for pasienter og pårørende. De eldre får færre ansatte å forholde seg til, og det er spesielt viktig når man er i en sårbar situasjon.

I årene som kommer vil vi få bruk for alle som kan og vil jobbe i eldreomsorgen. Det blir rift om arbeidskraften, så vi må sørge for gode vilkår og gode arbeidsforhold som gjør jobbene attraktive.

Da må vi bruke de mulighetene vi nå har, til å finne frem til flere og bedre løsninger, og ikke låse oss i ett spor. Tåsenhjemmet er en slik mulighet. Den tar vi. For det er ikke valgkamp lenger nå, Ap.

