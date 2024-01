Hvorfor kan ikke Norge gratulere ham?

Lørdag 13. januar valgte Taiwan ny president. Vinneren Lai Ching-te fikk litt mer enn fem og en halv millioner stemmer, en oppslutning på 40 prosent. Til tross for at Kina har truet taiwanere med militær konflikt om velgerne ikke stemmer «korrekt», ønsket folket for tredje gang på rad en president fra Lais parti.

Det er et tydelig signal om at folket ønsker demokrati, ikke å bli styrt av en diktator i Beijing. Dette er et lyspunkt i en verden der mange demokratier er under press. Å støtte demokratier er avgjørende for å sikre folkelig deltakelse, beskytte menneskerettigheter og opprettholde fred.

Norge har som et lite land egeninteresse av en verden styrt av demokrati og internasjonal lov og bør gratulere valgvinneren.

Da seieren var klar, holdt Lai en takketale der han gratulerte opposisjonen med fremgang i parlamentsvalget. Lai ønsker å bygge broer. Ikke bare med den hjemlige opposisjonen, men også over Taiwanstredet, med Beijing.

Magnus Krogstad Bauer Magnus Krogstad Bauer er leder av Norsk Taiwansk Vennskapsforening, (Privat)

Utgangspunktet for dialog må være respekt og likeverd, ikke trusler. Det nekter kommunistpartiet å gå med på. De hevder at valgresultatet ikke representerer den taiwanske folkeviljen og kritiserer dem som gratulerer vinneren av valget.

Taiwan truer ingen. Enhver eskalering av spenningen vil skje på Xi Jinpings initiativ, og ansvaret må plasseres deretter.

Taiwan reiste seg fra skyggen av et brutalt diktatur på 1980-tallet. Landet var ledende i kampen mot covid-19 i pandemiens første fase. Taiwan har kun 24 millioner innbyggere. Likevel er landets teknologiindustri verdensledende. Taiwan bygger landet som Kina kunne vært, og suksessen skremmer diktaturet i Beijing.

Som valgvinner i Asias ledende demokrati har Lai legitimitet som statsleder. Som kontrast ble Xi Jinping utpekt av færre enn 3.000 partidelegater. Hvilken legitimitet har diktatoren Xi? Xi Jinping er ansvarlig for tvangssterilisering og masseinternering av uighurer. Han er ansvarlig for hjernevasking av en million tibetanske barn. Og for å knuse Hongkongs frihet som Beijing garanterte byens innbyggere i 1997.

Til tross for dette sendte kong Harald sine varmeste gratulasjoner da Xi ble «gjenvalgt» i fjor. Er gratulasjoner forbeholdt brutale diktatorer som leder totalitære regimer? Eller vil norske myndigheter gjøre som Tyskland og gratulere Lai Ching-te med valgseieren?





