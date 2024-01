Strømkundene sliter nå

Sprengkulde og skyhøye strømpriser har innledet 2024. Kulde og snø har ført til stengte skoler, kutt i tjenestetilbud til eldre og syke og redusert kollektivtilbud. Og den kalde vinteren ser ut til å fortsette.

Folk er redde for å bruke for mye strøm fordi de ikke håndterer strømregningen. Samtidig øker nettleien. Det er en tøff cocktail i en tid der alt allerede er blitt dyrere.

I tiåret før strømpriskrisen slo til i 2021 har strømprisen vært i snitt 33 øre per kilowattime, med variasjoner i takt med vær og etterspørsel. Når Rødt har tatt til orde for å innføre en makspris som gjenspeiler dette på hva kraftprodusentene kan ta for strømmen til kunder i Norge, slås det likevel ned.

Vi møtes med motargumentet om at da vil det ikke lønne seg å spare på strømmen når prisen er høy. Motargumentet, som uansett ikke henger på greip ettersom at all sparing alltid lønner seg, blir særlig paradoksalt i disse tider.

Sofie Marhaug er stortingsrepresentant og energipolitisk talsperson for Rødt. (Ihne Pedersen)

Forsikringsselskapene kappes om å advare husholdningene mot hva konsekvensen kan bli av å spare på strømmen. Rør kan fryse og elektriske anlegg skades.

Så skal man attpåtil være forsiktig med å flytte forbruk til tider når strømprisen er noe lavere. Da kan nettleien bli enda dyrere, fordi det straffer seg å bruke mye strøm på en gang. Ved årsskiftet økte nettselskapene nettleien, mange med 15 prosent og noen enda mer.

Selv om staten tjener stort på krafteksport, moms på dyre strømpriser og skatt på kraftselskapene, kommer ikke alle pengene strømkundene til gode. Til tross for at energiminister Terje Aasland lovet å forlenge en ordning som kutter nettleien, øker Statnett nå sin del av nettleien og struper ordningen for redusert nettleie.

Folk er redde for å bruke for mye strøm fordi de ikke håndterer strømregningen. Samtidig øker nettleien. Det er en tøff cocktail i en tid der alt allerede er blitt dyrere.

Med regjeringens ordning for strømstøtte gjør naturligvis alt litt mindre vondt – den lapper på såret. Men ordningen slår ikke inn før prisen er det dobbelte av hva vi er vant til, nemlig 73 øre, og tillater fortsatt at prisene som forbruker betaler er langt over én krone per kilowattime før avgifter.

Det grunnleggende problemet med høye priser får fortsette med dagens politikk. Vi har altså et system som tillater at strømprisen ikke gjenspeiler kraftsituasjonen i Norge. Norge har økt sitt kraftoverskudd de siste årene, og i 2023 ble det eksportert 17,3 TWh netto.

Det som har skjedd er at vi de siste årene har bygd stadig flere kabler til utlandet, til land som har hatt høyere strømpris enn oss fordi de ikke har rimelig fornybar energi, men bruker dyr og forurensende gass og kull til å produsere strøm. Land som Nederland, Tyskland og Storbritannia.

Om vi vil ha lavere pris trengs det mer politisk kontroll over kraften. Prissettingen må avgjøres innenlands, med en makspris på hva produsentene kan ta.

De to sistnevnte fikk Norge nye kabler til i 2021, noe Statnett prioriterte å investere 20 milliarder kroner i. Penger som heller kunne forsterket nettet innenlands.

Hvor strømmen skal gå gjennom utenlandskablene, og hva prisen på den strømmen skal være, avgjøres på en internasjonal kraftbørs der vannkraftprodusentene kappes med gass- og kullprodusenter på kontinentet om å få best mulig pris for strømmen sin.

Kablene og børssystemet gjør at vi betaler dyrt for vannkraft som det koster 12–13 øre kilowattimen å produsere, slik Olje- og energidepartementet nylig slo fast.

Om vi vil ha lavere pris trengs det mer politisk kontroll over kraften. Prissettingen må avgjøres innenlands, med en makspris på hva produsentene kan ta. Eksportkapasiteten må begrenses ved fyllingsgrad under median, noe som også vil gjøre at prisen blir lavere fordi produsentens potensiale for å tjene godt på krafteksport begrenses.

Kjetil Staalesen: Bruk penga smartere

Vi trenger at folk og industri igjen får nyte godt av hvor rimelig fornybar norsk vannkraft er å produsere. Man skal ikke trenge å velge mellom å blakke seg på dyre strømregninger, eller å fryse seg selv og leiligheten gjennom en kald vinter.

Da kan ikke alt være opp til markedet å bestemme. En regjering på venstresiden bør innse det, og skifte kurs.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen