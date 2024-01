Høyre bløffer om heltid

Høyre smykker seg med fine ord som at «alle er enige om at faste, hele stillinger skal være hovedregelen i norsk arbeidsliv». Men når det kommer til stykket går Høyre motsatt vei – de bløffer velgerne i arbeidslivspolitikken og spiller ikke på lag med de tillitsvalgte.

Kampen for heltid er særlig viktig i kvinnedominerte yrker, der deltidsandelen er høy og mange må jage vakter for å få en lønn å leve av. Antallet over 80 år skal doble seg frem mot 2040 og helsesektoren står overfor en situasjon med personellmangel i tida framover. Når vi forteller unge at de trengs i helsetjenesten, og at det er et yrke hvor det vil være stor bruk for dem, er det en hån at ansatte ikke får tilbud om full stilling.

Med Arbeiderpartiet i byråd i Oslo, ble Lambertseter sykehjem åpnet som et heltidssykehjem der alle ansatte fikk fulle stillinger. Med åpningen av Tåsenhjemmet lå alt til rette for at heltidssatsingen i Oslo kommune kunne rulles ut videre. Det setter Høyre-byrådet nå en stopper for, til advarsler fra Kjartan Goksøyr, hovedtillitsvalgt for Fagforbundet i sykehjemsetaten.

Tuva Moflag og Marthe Scharning Lund Tuva Moflag (t.v.) er arbeidspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet på Stortinget og Marte Scharning Lund er gruppeleder for Arbeiderpartiet i Oslo bystyre. (Arbeiderpartiet)

Forskning viser at hele stillinger gir bedre kvalitet i tjenestene, bedre arbeidsmiljø og bedre personaloppfølging. Det gir også mer forutsigbarhet for pasienter og pårørende. De eldre får færre ansatte å forholde seg til i en sårbar situasjon. Det øker kvaliteten i omsorgen, gir økt kontinuitet blant de ansatte og færre feil skjer.

Høyre vil likevel ikke innføre samme modell ved Tåsenhjemmet og begrunner dette med at modellen ved Lambertseter skal forskes på, og at det ikke nødvendigvis er den beste modellen for fremtidens sykehjemsdrift. Dette er med respekt å melde bare sprøyt.

Det er ingenting som hindrer hverken Lambertseter sykehjem eller Tåsenhjemmet i å endre og forbedre sine bemanningsplaner på bakgrunn av følgeforskningen. Heltidskultur vil uansett være lettere å få på plass når man satser på det fra dag én, slik man har mulighet til ved åpningen av et helt nytt sykehjem.

Det er synd at Høyre ikke vil ta bedre vare på den verdifulle ressursen som ansatte i helsetjenesten er.

Det er Arbeiderpartiet som har gått foran i arbeidet med å styrke retten til hele stillinger. I 2013 la vi fram lovforslag om at man skal ha rett til den stillingsprosenten man faktisk jobbet i det siste året, og i fjor la vi fram lovforslag som sier at heltid skal være normen i arbeidsmiljøloven.

Les også: Ruter er helt ute å kjøre

Deltidsansatte fikk også styrket sin fortrinnsrett til økt stilling når arbeidsgiver hadde ledige stillinger. Og under det Arbeiderparti-ledede byrådet i Oslo har mer enn 6.500 flere ansatte fått heltidsstillinger.

Det er synd at Høyre ikke vil ta bedre vare på den verdifulle ressursen som ansatte i helsetjenesten er. Heltid sikrer at de ansatte får bedre lønn, høyere pensjon, større økonomisk frihet, lettere tilgang til boliglån og muligheten til å etablere seg. Frihet henger nært sammen med økonomisk frihet. Heltid er både politikk og ideologi. Kampen for hele stillinger er rett i kjernen av Arbeiderpartiets verdier.





Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen