Politikk og dobbeltmoral

Politikerne spør seg hvorfor de opplever økende politikerforakt i Norge. De synes det er urettferdig, og mener det kan skade demokratiet på sikt.

Samtidig leverer Norge våpen til folkemordet på Gaza gjennom Nammo sin amerikanske del, oljefondet investerer i israelske selskaper som benytter stjålet land til å opprettholde apartheid, mens Jonas Gahr Støre drar på hytta og snakker om at det blir deilig å slappe av litt.

Ingen økonomiske sanksjoner for å hindre at tusenvis av barn blir drept, ingen fordømmelse av drapene på sivile, ingen utvisning av ambassadører. Det vi har fått er fortsatte investeringer i israelske selskaper gjennom oljefondet, fortsatt salg av norske våpen til Israel og øredøvende stillhet fra våre folkevalgte.

Vi kan ikke på den ene siden tjene penger på våpen brukt i konflikten og samtidig påstå at vi er en fredsnasjon.

Vi kan ikke på den ene siden tjene penger på våpen brukt i konflikten og samtidig påstå at vi er en fredsnasjon. Vi kan ikke velge stillhet fra politikerne og satse på at ingen hører ropene om solidaritet og handling, fra de titusener av mennesker som har gått i demonstrasjoner i Norges gater de siste ukene.

Martin Mork Martin Mork, osloborger. (Privat)

Noe av grunnen til at det blir vanskelig å stole på de folkevalgte er at i situasjoner som denne blir dobbeltmoralen, svikene mot menneskeverd og rettferdighet så forferdelig tydelige.

Leveransene av våpen brukt mot barn – produsert med norsk teknologi fra norske selskaper, men produsert i utlandet – brenner som fosfor gjennom den norske offentlige stillheten.

Vi kan ikke la denne feigheten og dobbeltmoralen stå uimotsagt. Politikere i Norge er folkevalgte. De er ansatt av felleskapet, for felleskapet, og er ikke i en posisjon der de kan «vente stormen av» for å se hvordan de etter et folkemord kan bruke sin posisjon til å vinne neste valg.





Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen