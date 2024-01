Hva vil du gjøre, Støre?

Israel nekter palestinske barn å leve opp, og legger ikke skjul på det i verken retorikk eller handlinger. Men hvordan skal de som mot alle odds overlever dette helvetet på jord kunne leve i fred med israelere i fremtiden? Hva vil skje med de traumatiserte generasjonene som er blitt fratatt alt og er fordrevet fra landet sitt – til øredøvende stillhet eller samtykke fra verdensledere som kunne stoppet katastrofen?

At Israel ikke forstår dette selv og insisterer på å fortsette som før, gjør at det faller på oss andre å realitetsorientere dem. Her må Norge innta en mer aktiv rolle. Hvis dagens situasjon er det beste vi kan få til med dialog, må flere virkemidler tas i bruk.

Norge var ikke vanskelig å be om bidrag da USA satte i gang sin Operation Prosperity Guardian for å sikre fri maritim ferdsel i Rødehavet, etter at handelsskip ble mål for Houthi-militsen i anledning Israels vedvarende angrep på Gaza. At den USA-ledede operasjonen ikke har noe FN-mandat, ble åpenbart ikke sett på som avgjørende.

Når regjeringen er langt mer tilbakeholden med konkret støtte til den palestinske sivilbefolkningen, sender det et signal tydeligere enn noe valgprogram: Palestinernes lidelser er ikke like viktige for den norske regjering som skipsfarten er.

Åsne Hagen

Mange appellerer til deg, også i sosiale medier, om å gjøre mer. SoMe-strategien til teamet ditt synes derimot å være å dele bilder av skiturer og koselig prat. Det kommer aldri svar på spørsmål og kritikk – med unntak av posten fra 16. desember i fjor, der du viste til at «gjennom samtaler med statsledere verden over, samt midler til hjelpeorganisasjoner jobber Norge for at krigen nå må ta slutt».

Det er dessverre ikke nok for mange av oss som du representerer i kraft av å være statsminister.

Jeg unner deg både fritid og tid ute av rampelyset. Men når SoMe er en kommunikasjonskanal for deg i statsministerrollen, og dermed alt annet enn en privat frisone, savner jeg at du og dine folk bruker denne kanalen til å fortelle oss hva dere gjør på disse områdene:

Vise støtte til Sør-Afrikas initiativ for å prøve Israel for Den internasjonale domstolen.

Innføre økonomiske sanksjoner mot Israel – eller arbeide for å få flere med på slike.

Bruke diplomatiske reaksjoner.

Instruere Oljefondet om å fryse investeringer og lage en plan for raskt nedsalg av aksjene i israelske selskaper.

Avklare hva som kan gjøres for å tette «Nammo-smutthullet», der våpen produsert av 50 % norskeide Nammo-anlegg i USA selges til Israel.

Er dette arven Arbeiderpartiet skal etterlate seg; at Norges NATO-avhengighet og ønske om vinning likevel var viktigere enn prinsippene om fred og menneskerettigheter?

Arbeiderpartiets næringsminister Jan Christian Vestre kommenterer det siste som følger i et intervju med Dagbladet: «Det er grenser for hva staten som eier skal mene noe om», og videre: «Konsekvensen av at vi skulle gå inn og styre datterselskaper i andre land, ville kunne medføre store utfordringer i det sikkerhetspolitiske samarbeidet i NATO».

Hvis vi er så til de grader uvillige til å bruke en 50 % eierandel for å avverge at norskeid industri bidrar til et folkemord, lurer jeg på hva som er poenget med eierskap i det hele tatt – utover ren profitt for staten, selvsagt.

Er dette arven Arbeiderpartiet skal etterlate seg; at Norges NATO-avhengighet og ønske om vinning likevel var viktigere enn prinsippene om fred og menneskerettigheter?

Jeg håper dere kan bedre.





