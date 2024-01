Dagsavisen villeder om Frps skattepolitikk

I Dagsavisens leder (8. januar) villeder avisen om Fremskrittspartiets skattepolitikk, når vår holdning til lovforslaget om den såkalte suppleringsskatten omtales.

Fremskrittspartiet er en sterk tilhenger av at verdier skal beskattes der de oppstår og at multinasjonale digitale konserner som Facebook, Apple og Google skal beskattes for inntektene de skaper i de enkelte land. Denne delen av arbeidet med internasjonale skatteregler er ikke klart og var ikke til behandling i den omtalte saken. Dagsavisens utgangspunkt er altså galt, og da blir resultatet som kjent «originalest»; også her.

Lovforslaget som var til behandling var ikke begrenset til denne type selskaper og omfattet eksempelvis også en rekke norske konserner hvor det er risiko for å komme i posisjon for internasjonal suppleringsskatt på 15 %, selv om det allerede betales 22 % norsk selskapsskatt. Dette er bare ett av mange uavklarte forhold i regelverket som var til behandling, et regelverk som har helt andre beregningsgrunnlag for skattbart overskudd enn hva norske regnskaps- og skatteregler har.

Symbolverdien for Norge av å innføre skatten 1. januar 2024 veide åpenbart tyngst – for flertallet.

Det gjør ikke saken bedre at flertallet i Stortinget vedtar en komplisert lov på rekordtid, men samtidig finner grunn til å påpeke at Finansdepartementet skal arbeide videre med flere uavklarte forhold. Her deler Fremskrittspartiet NHO sitt syn i høringsuttalelsen, som til tross for at NHO ikke gikk imot innføringen, påpeker at selv om dette er en viktig sak internasjonalt bør det ikke gjøres unntak for alminnelige regler for lovgivningsprosesser som skal ivareta viktige rettssikkerhetsprinsipper.

Fremskrittspartiet kan ikke stå bak innføring av et helt nytt skatteregime basert på en uforsvarlig prosess og gikk imot innstillingen – etter at vårt forslag om å utsette saken og bruke mer tid på viktige avklaringer ble avvist av flertallet. Symbolverdien for Norge av å innføre skatten 1. januar 2024 veide åpenbart tyngst – for flertallet.

Så har Fremskrittspartiet også noen prinsipielle motforestillinger mot å anse all skattekonkurranse som ledd i tilrettelegging for næringslivet som usunn. Frp legger til grunn at stater er i sin fulle rett til selv å innrette sin økonomi og offentlige andel av denne, herunder sammensetningen av person- og selskapsskatter, avgiftssystemer og andre inntekter som den enkelte stat måtte ha grunnlag for.

Den vedtatte satsen på 15 % er høyere enn hva selv en del europeiske land i dag har og det er betydelig press fra venstresiden om satser på både 25 % og høyere.

Fremskrittspartiet er gjerne med på internasjonale skatteregler, men ikke sterkt inngripende, ressurskrevende og kompliserte lover som foreslås i slutten av november, behandles på 14 dager i desember og trer i kraft 1. januar.





