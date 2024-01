Eit ja frå Stortinget kan vere i strid med lova

Tidleg i desember blei regjeringspartia einige med Høgre og Framstegspartiet om å opne store delar av den norske kontinentalsokkelen for mineralutvinning.

Eit slikt vedtak kan vere i strid med lova, vil heilt sikkert vere i strid med forsvarleg ressursforvalting og kan vere skadeleg for tilliten til politikken.

Bakgrunnen er at kunnskapsgrunnlaget er så dårleg at det i alle fall nærmar seg den nedre grensa i lova. Rett nok understrekar statsråden i meldinga til Stortinget at utviklinga skal gå føre seg «stegvis», og det stemmer: Opning av eit område er steg éin, deretter kjem utforsking, utvinning og til slutt produksjon – slik er systemet etter lova.

«Stegvis» tyder her ikkje «varsamt», for det er vanskeleg å tenke seg at dette kunne gått raskare: Havbotnminerallova galdt frå 2019, ingen andre land har opna for slik verksemd, og opninga gjeld eit enormt område, vel tre fjerdedelar av arealet til Fastlands-Norge.

Opning av område kan berre gjerast etter ei konsekvensutgreiing – det krev lova. Konsekvensutgreiinga skal kaste lys over dei «interessene» som gjer seg gjeldande, og gjere greie for kva for «virkninger» opninga – altså mineralverksemda – vil ha for miljø, næring, økonomi og sosiale forhold.

Desse minstekrava til konsekvensutgreiingar er mellom anna meint å implementere Grunnlova § 112, som vilkåra også må tolkast i lys av: Vi har alle rett til kunnskap om planlagde «inngrep i naturen», og slik kunnskap skal gjere det mogleg for oss å sikre retten til «eit helsesamt miljø og ein natur der produksjonsevna og mangfaldet blir haldne ved lag».

Departementet svarar ikkje på korfor opningsområdet må vere så stort, eller korfor opninga må skje i 2024, og ikkje til dømes om ti år.

Konsekvensutgreiinga blei sendt på høyring i 2022, og ho slo fast at vi i stor grad ikkje kan svare ut krava i lova, fordi det er så mange kunnskapshol. Staten sjølv, ved Miljødirektoratet, meinte at kunnskapsgrunnlaget var så svakt at minstekrava i lova ikkje er oppfylte. Resultatet kan bli at framtidige konsesjonar blir kjent ugyldige.

Vi veit ikkje nok om livet på havbotnen eller om metodane for utvinning av mineral. Vi veit heller ikkje korleis utvinninga vil påverke livet, miljøet og økologiske system på havbotnen.

Då kan ein heller ikkje sikre relevante interesser – ideelle og materielle – slik lova krev. Avtalen i Stortinget forsøker å bøte på dette, men på ein måte som ikkje tener føremålet.

Eit gruveselskap som søker om utvinningsløyve skal legge ved ei konsekvensutgreiing, og avtalen seier at dei folkevalde skal vurdere desse. Meininga er at private selskap skal kunne bidra til ein auke i kunnskapsgrunnlaget.

Problemet her er at i motsetnad til konsekvensutgreiing for opning (som skal vere brei og overordna), så lagar gruveselskapa ei utgreiing som berre gjeld det aktuelle prosjektet.

Konsekvensutgreiinga som krevst på utvinningsstadiet er av ein annan karakter enn den som krevst på opningsstadiet, og den kan derfor ikkje bøte på manglar i vurderinga av om det i det heile bør opnast for mineralutvinning.

Informasjon frå gruveselskapa vil truleg handle om minerala, og korleis dei kan tene interessene til selskapa – ikkje om kva for andre interesser som er på spel. Det er derfor eit ope spørsmål om den informasjonen som gruveselskapa skal hente inn vil vere av ein slik karakter at dei kan kaste lys over spørsmålet om opning.

Juristane i departementet har kan hende rett i at spørsmålet om opning, og framtidige vedtak, vil kunne stå seg ved prøving i domstolane. I noko monn vil det alltid vere usikkerheit når ein skal starte ei ny næring. Samstundes svarar departementet ikkje på korfor opningsområdet må vere så stort, eller korfor opninga må skje i 2024, og ikkje til dømes om ti år, etter grundige undersøkingar.

Det verkar veldig usannsynleg at Stortinget snur i denne saka, men det er nettopp dét ei forsvarleg og tillitsvekkande tilnærming til ressursforvalting krev. Vi har høg tillit til politikarane i dette landet, og det er fordi dei generelt treff gode vedtak.

Tillit forpliktar – og denne avgjersla vil ikkje vere god.





