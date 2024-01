Vesten må handle for Palestina, Sudan og Jemen

I møte med de pågående krisene i Palestina, Sudan og Jemen, er det på høy tid at Vesten trer inn på scenen med en betydelig innsats for å avhjelpe de uutholdelige forholdene som lokalbefolkningen, spesielt barn og kvinner, står overfor i disse konfliktområdene.

Det er på høy tid at vi ser ut over våre egne grenser og engasjerer oss i en dialog om den presserende humanitære situasjonen. Før det er for sent.

Det er en uunngåelig realitet at krigens grusomheter i Gaza, Sudan og Jemen vil prege disse områdene i lang tid fremover. Det ligger på oss å handle nå for å forhindre at lidelsene forvandles til en vedvarende katastrofe.

Bildene fra Gazastripen forteller en hjerteskjærende historie om ødelagte sykehus, pasienter under angrep, matmangel og en pågående humanitær krise. Over 20.000 liv skal ha gått tapt – og når krigen er over, står vi overfor ødeleggelser som krever umiddelbar hjelp for å gjenoppbygge samfunnet.

Norge har tidligere vist vei med Nansen-programmet for Ukraina. Det er på tide å iverksette en lignende plan for Palestina. Bistanden bør ikke bare være tilstrekkelig, men også langsiktig, slik at samfunnene kan komme på bena igjen etter konfliktens ødeleggelser.

Det er positivt å se at enkelte europeiske land og til og med USA nå erkjenner behovet for økt humanitær bistand. Samlet internasjonal innsats er avgjørende for å håndtere krisen i disse områdene.

Norge må fortsette å være en pådriver for internasjonalt samarbeid og bistand for å møte behovene i Gaza og andre konfliktområder.

Norges standpunkt om å opprettholde og til og med øke bistanden til Palestina, viser en ansvarlig holdning. Vi bør nå fortsette å være en pådriver for internasjonalt samarbeid og bistand for å møte behovene i Gaza og andre konfliktområder, som for eksempel Jemen.

Det nylig fremlagte statsbudsjettet skuffet når det gjaldt tilstrekkelig øremerket bistand. Norge har en gylden mulighet til å rette opp i dette. Vi kan nå målet om en bistand på én prosent av BNP gjennom en betydelig økning i støtten til Gazastripen.

Vesten står overfor et moralsk krav om å reagere på krisene i Palestina, Sudan og Jemen. Vi må være proaktive, ta ansvar og handle nå for å hjelpe de som lider mest. Det er på tide å snakke mindre og gjøre mer for å bidra til en fremtid preget av håp og gjenoppbygging.





