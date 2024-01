Høyre prioriterer bedre privatøkonomi for familiene

Vi går nå inn i det tredje året hvor alle familier kjenner høyere renter, økte utgifter og høyere matpriser smerte på lommeboka. For mange betyr det tøffere prioriteringer av hvilke regninger som skal betales og hvilke aktiviteter man skal ta med barna på.

Når folk må kutte kostnader, skulle det bare mangle at ikke staten gjør det samme. Det viktigste vi kan gjøre er å sørge for at folk sitter igjen med mer i lommeboka og bremse den statlige pengebruken for å holde inflasjonen nede.

På lederplass (28. desember) kritiserer Dagsavisen Høyre for å prioritere annerledes enn regjeringen i vårt alternative statsbudsjett. Under regjeringen Støre har folk fått dårligere råd samtidig som skattene har økt historisk mye.

Det har gitt regjeringen mer skattepenger til å sløse bort på oppsplitting av kommuner og fylker, mens vanlige familier sitter igjen med stadig mindre. Høyre mener det er feil vei å gå.

Høyre prioriterer i sitt alternative statsbudsjett at alle barnefamilier skal få mer skattelette og økt barnetrygd. For en familie med vanlig inntekt og to barn i barnehage vil dette bety opp mot 17.000 kroner i året. Det er penger som kan brukes på å ta med barna på aktiviteter og ferier, eller på å få betalt alle regninger hver måned.

For Høyre er det viktigere at alle familier sitter igjen med mer i lommeboka enn at noen får økt fagforeningsfradrag, slik Dagsavisen kritiserer oss for. Vi vil beholde fagforeningsfradraget på nivået fra Solberg-regjeringen, og prioriterer heller tiltak som faktisk gir folk mer å rutte med. Det er en ærlig sak.

Det viktigste for Høyre er at familier skal beholde mer av sine egne penger.





