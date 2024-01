Vil KI forandre oss som mennesker?

En kald vinterkveld satt jeg dypt nede i sofaen, fortapt i en av BBC sine fantastiske naturfilmproduksjoner ledet av sir David Attenborough. Blant annet ble utviklingen til ulike arter fra dinosaurenes tid og frem til i dag presentert.

Det var interessant å se hvordan ytre påvirkninger og tilfeldigheter har spilt inn på evolusjonen. Hvilke konsekvenser det fikk den gang da, og for det som lever nå. Det fikk meg til å tenke på kunstig intelligens (KI) og hvordan det kan påvirke menneskehetens videre utvikling.

Så jeg spurte ChatGTP om hva KI kan gjøre for oss mennesker: «Det viktigste er å sikre at AI brukes til å gagne samfunnet som helhet, og at teknologien ikke fører til uønskede konsekvenser, som for eksempel økende ulikheter eller tap av arbeidsplasser. Det er derfor viktig å ha et etisk rammeverk og reguleringer på plass for å veilede bruken av KI».

Men vi har per nå ikke noe rammeverk eller reguleringer for KI. Samtidig påvirker det allerede på ulike måter helsevesen, klima og miljø, utdanning, forretningsapplikasjoner, transport, sikkerhet, kunst og kultur, og akademia.

Birgitte Førsund Birgitte Førsund, Oslo. (Privat)

Så hvis vi ikke har rammer for hvordan kunstig intelligens kan utvikles og dermed påvirke oss mennesker – hva vil da skje med oss som mennesker og samfunn over tid?

Vil det føre til en «dehumanisering»? At vi logger av å bruke eget hode – og i mindre grad bruker egne tanker, kreativitet og verdigrunnlag? Vil vi på et vis «outsource» all vurdering og alle beslutninger til KI?

Jeg spurte ChatGPT om KI er en trussel mot menneskeheten: «For å adressere disse bekymringene og minimere truslene, er det avgjørende å utvikle og implementere retningslinjer, etisk rammeverk og reguleringer som veileder bruk av KI. Forskere, utviklere, politikere og samfunnet som helhet må arbeide sammen for å sikre at KI brukes på en ansvarlig måte som tjener det beste for menneskeheten».

Logger vi av å bruke eget hode? Vil vi på et vis «outsource» all vurdering og alle beslutninger til KI?

Jeg håper menneskeheten kan se tilbake på tiden vi lever i som en positiv utviklingsfase. At utviklingen av KI gikk bra og at vi ikke sluttet å bruke den viktigste «appen» vi mennesker har – nemlig vår egen hjerne.

For som ChatGPT sier: «KI er ikke i stand til å være human i den forstand at den har bevissthet, følelser, etikk eller en menneskelig identitet. KI er basert på algoritmer og databehandling, og den utfører oppgaver og tar beslutninger basert på forhåndsbestemte regler og data. Den mangler bevissthet og følelser».

Så vi mennesker har en styrke ved å ha et «indre kompass» med bevissthet og følelser for å navigere i den digitale verden. Så vil fremtiden vise om og hvilke konsekvenser KI fikk for vår videre utvikling og evolusjon.

For som Sir David Attenborough tidligere har sagt: «Vi har kommet så langt som vi har fordi vi er de smarteste skapningene som noen gang har levd på Jorden».





