Norske sjøfolk er Norges ansvar

De siste ukene er norske sjøfolk blitt trukket inn i en stadig mer krevende sikkerhetssituasjon i Rødehavet. Gjennom voldelige angrep har Houthi-militsen i Jemen rammet den internasjonale skipstrafikken hardt. Flere norske skip er berørt. Situasjonen er alvorlig.

Norske skip er lastet med olje, biler og bananer. Skipsfart handler om norsk forsyningssikkerhet og internasjonal handel. Om lag 90 % av varene du får kjøpt i norske butikker har vært fraktet til sjøs. Avbrudd i skipsfarten kan få alvorlige konsekvenser for det norske samfunnet.

Situasjonen i Rødehavet handler likevel først og fremst om dem som arbeider om bord. Norske skip er lastet med norske sjøfolk – fra Norge og fra mange andre land, blant andre Filippinene, Ukraina og India.

Utgangspunktet er alarmerende.

Jon Magnus Haga er leder for Norsk senter for maritim medisin og dykkemedisin ved Haukeland sjukehus og førsteamanuensis ved UiB.

Norske sjøfolk har over 20 ganger så stor risiko for å dø på jobb, sammenliknet med arbeidstakere på land. Sjøfolk har dessuten betydelig økt forekomst av skader, psykiske plager og yrkesrelatert sykdom. Helse til sjøs er Forskjells-Norge på sitt mest uttalte.

Vi vet fortsatt lite om årsakene. Mangel på kunnskap reduserer mulighetene til målrettede tiltak for helseforebygging til sjøs. Det er et skrikende behov for mer forskning. Vi trenger blant annet et maritimt helseregister som kan følge helseutviklingen for sjøfolk over tid og vi trenger politisk vilje til å ta tak i problemene.

Utviklingen i Rødehavet har forverret situasjonen for mange. Risiko for ulykker og skade er økt. Mulighet for medisinsk assistanse og evakuering er redusert. Den psykiske belastningen er stor for mange.

I statsministerens halvårlige oppsummering like før jul annonserte Jonas Gahr Støre tiltak for å trygge skipstrafikken i Rødehavet. Norge skal bidra med stabsoffiserer med sjømilitær kompetanse inn i et internasjonalt militært bidrag.

Det er bra. Det er mye helse i å forebygge en alvorlig hendelse. Men det er på langt nær tilstrekkelig. Helse til sjøs handler også om å ta vare på sjøfolka våre når sykdom og skade rammer.

Det er derfor bekymringsfullt når statsministeren på spørsmål fra VG avviste at Norge har et ansvar for mannskapene om bord på norske skip i utenriksfart, med begrunnelse i at skipene befinner seg utenfor norsk farvann.

Ansvaret gjelder uavhengig av mannskapets nasjonalitet og hvor skipet måtte befinne seg i verden. Det avgjørende er hvorvidt skipet har et norsk flagg i hekken.

Dette er i beste fall uheldig formulert eller unøyaktig referert. I verste fall er det uttrykk for en politisk holdning som går på tvers av Norges internasjonale forpliktelser.

Norske sjøfolk er Norges ansvar. Norge skal tilby sjøfolk på norske skip helsetjenester «som i størst mulig grad er sammenlignbar med det som generelt er tilgjengelig for arbeidstakere på land».

Ansvaret følger av norsk lovgiving og internasjonale konvensjoner, blant annet Konvensjon om sjøfolks arbeids- og levevilkår fra 2006. Dette gjelder uavhengig av mannskapets nasjonalitet og hvor skipet måtte befinne seg i verden. Det avgjørende er hvorvidt skipet har et norsk flagg i hekken og er registrert i et norsk skipsregister.

Statsministeren kan ikke velge å overlate ansvaret for sjøfolkas liv og helse til rederiene alene.

Uklarhet fra statsministeren skaper usikkerhet. Det er lite hjelpsomt i den krevende situasjonen som mange sjøfolk nå befinner seg i. Vi må være tydelige på hva som er Norges ansvar – og ta det.

Spørsmålene vi bør stille oss er hva som er mulig og hva vi kan få til sammen. I en konfliktsituasjon er virkemidlene mer begrenset og jobben vanskeligere enn i en normalsituasjon – men det fritar ingen for ansvar.

Når vi nå skal styrke helsetilbudet til sjøfolk, er det viktig at vi bygger videre på de tjenestene som vi allerede har. I 100 år har Radio Medico – den telemedisinske legevaktstjenesten for sjøfolk – gitt råd til sjøfolk i håndtering av medisinske problemstillinger om bord på skip, i alt fra hverdagsmedisinske problemstillinger til håndtering av alvorlig sykdom og skade.

Tjenesten er gratis for alle sjøfolk og er tilgjengelig 24 timer i døgnet sju dager i uka per telefon, e-post og video – uavhengig av sjømannens nasjonalitet eller hvor skipet befinner seg i verden. Tjenesten er en del av det offentlige helsetilbudet i Norge og leveres av Norsk senter for maritim medisin og dykkemedisin, i samarbeid med Telenor kystradio og hovedredningssentralene.

Når en sjømann kontakter Radio Medico møter vedkommende en lege med erfaring innen maritim medisin og får tilgang til bredden av spesialiteter ved Haukeland universitetssjukehus. I 2023 håndterte Radio Medico over 2.000 medisinske hendelser på norske skip, i innen- og utenriksfart. De aller fleste situasjonene lot seg løse om bord. Om lag ti prosent av henvendelsene medførte evakuering.

Dagens situasjon i Rødehavet er uoversiktlig. Det er viktig at vi står opp for sjøfolka våre. Radio Medico følger utviklingen tett og står klare til å trå til, når det måtte behøves. I mellomtiden jobber vi tett med næringen for å utvikle våre tjenester videre, slik at vi blir best mulig rustet til å møte framtidens helseutfordringer til sjøs.





