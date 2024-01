Hvor er Israels kvinner?

Hastverk er lastverk. Det ordtaket finnes nok i de fleste land, det stemmer med erfaringen. Det viser seg i Israels hodeløse angrep i Gaza, der de selv må beklage størrelsen på bombene og at sivilbefolkningen har fått lide unødig mye. For et barn er like mye verd i Gaza, som i Israel, ikke sant?

Til nå er over 7.000 barn drept, over 21.000 mennesker døde. Det har skjedd med hodet under armen og fornuften i bind. Lastverk utført som hastverk.

Hvordan burde og kunne Israel gått fram? Det er intet som sier at hevn er en god løsning på nabokonflikter. Det avler hat og nye gjengjeldelser. Slik blir det en evig runddans, som ikke tar slutt. Vi ser kortsiktede ledere, som handler i sinne, med kun én tanke i hodet: «20-gangerhevn»!

Det første jeg ville sørget for, var å få flere kvinner inn i styre av land og forsvar. Det sies at denne gruppen kan være i stand til å tenke på flere fronter samtidig. Om noen skulle få gjengjelde, måtte det være de ansvarlige for fadesen 7. oktober. Det er de som faktisk får lov til å gå berserk nå.

Ole Bjarne Amdahl er pensjonert lærer fra Dale.

Israel burde stoppet opp og reflektert over hva som hadde skjedd. Etter å ha kvittet seg med en udugelig ledelse, burde det neste steget være å sikre og forsterke forsvarslinjene, ut fra en analyse av hva som gikk galt. Er Israel bedre sikret per i dag, etter over 80 dagers bombing av Gaza? Neppe.

Trolig det motsatte: De som har mistet familiemedlemmer, har en hånd eller fot mindre, har ingen grunn til å sende kjærlighetsærklæringer i retning av Israel. Det er sådd spirer av hat i hundretusener, kanskje millioner. Det var muligens meningen for haukene, som ønsker å krige. Det vil imidlertid ikke de fleste på begge sider – de vil ha fred.

Israel burde sendt 300 millioner shekel, ca 1 milliard kroner, til Redd Barna, øremerket «for barn i Gaza». På den måten kunne de vist at de er konstruktive og ikke destruktive. At de er like glade i andres barn som sine egne, slik gode mennesker oppfører seg. Alle mennesker blir beskjemmet når de møtes med omtanke framfor gjengjeldelse. Det ville vært første steg i retning forsoning og nye vilkår i forholdet.

Dagens ledere i Israel ser ikke nødvendigheten av å ha et godt forhold til sitt nabofolk. Ingen i Israel er trygge eller sover godt om natten før dette målet er nådd. Ledere med empati skjønner dette, men egoister gjør det ikke. Derfor tror jeg at vi må fri til kvinnekjønnet for å få inn nye tankemønstre.

Slike handlinger ville blitt møtt av anerkjennelse rundt omkring i verden. FN ville stilt med stående applaus for et slikt Israel. I dag har landet stilt seg slik at majoriteten av land fordømmer gjerningene som tankeløst er utført.

Du kan ikke utrydde folk på den måten, det minner om folkedrap.





