Dropp Nammo, hopp for fred!

I dag starter en ny utgave av den tradisjonsrike tysk-østerrikske hoppuka. Nytt av året er at kvinnene endelig skal få delta.

Våpenprodusenten Nammo er hovedsponsor for hopplandslaget og Norges ti utøvere i hoppuka – både kvinner og menn – bærer Nammo-logoen på brystet. I tillegg til sponsoravtale, har Nammo og hopplandslaget et langvarig samarbeid om forskning på aerodynamikk og hoppteknikk.

Avtalen ble inngått i 2010 og fikk den gang kritikk fra blant andre Amnesty International. Nammos daværende kommunikasjonsdirektør, Sissel Solum, uttalte: «Vi tror denne avtalen er bra for Nammos omdømme».

Det er vel ingen tvil om at samarbeidet med hopperne først og fremst handler om imagebygging. Helt fra avtalen ble inngått har det vært en bevisst strategi fra Nammos side å promotere kvinnelige skihoppere og på den måten ta fokuset vekk fra Nammos kjernevirksomhet, nemlig produksjon av våpen som dreper mennesker i krig.

Et annet ord for dette er sportsvasking.

Stine Linnerud Jespersen Stine Linnerud Jespersen, Palestina-aktivist. (Privat)

De siste ukene har det vært flere aksjoner rettet mot den norske våpenindustrien, på grunn av koblinger til Israel. Under verdenscuprennene i hopp på Lillehammer 3. desember var det flere palestinske flagg å se enn norske. Den snødekte Lysgårdsbakken ble farget i rødt, svart og grønt, i solidaritet med det palestinske folket. Aktivistgruppa for Palestina møtte opp for å vise motstand mot sponsoravtalen og fremme kravet om at hopplandslaget bryter avtalen med Nammo. Påstandene som er blitt fremsatt av Nammo og hopplandslaget i etterkant av aksjonen fortjener å bli imøtegått.

Det er dokumentert at Nammo-produserte rakettkastere og panserbrytende ammunisjon tidligere er blitt brukt av det israelske militæret i Gaza. Vi vet også at 1.800 rakettkastere av typen M141 ble sendt til Israel fra USA i oktober i år. Våpnene er produsert ved Nammos fabrikk i Arizona og solgt til det amerikanske forsvaret, som eksporterer rakettkasterne videre til Israel.

Det finnes mange eksempler på lovlige handlinger som likevel er uetiske og sterkt kritikkverdige.

Dette er bekreftet av Nammos informasjonsdirektør Thorstein Korsvold. Til Klassekampen opplyser Korsvold 5. desember at «salget skjedde for opp mot ti år siden» – som om tidspunktet for salget fritar Nammo for ansvaret for hvor deres produkter ender opp.

Ingrid F. O. Moen Ingrid F. O. Moen, Palestina-aktivist. (Privat)

Korsvolds imøtegåelse av vår aksjon framstår som en oppvisning i ansvarsfraskrivelse. Om rakettkasterne som havnet i Israel uttaler Korsvold til Klassekampen at disse «ble produsert i USA, og kunden var den amerikanske hæren». Til NRK sier Korsvold 6. desember: «Det foregår ingen eksport av norske våpen til Israel. Om demonstrantene er uenige i det USA gjør, så kom de nok til feil sted».

At våpnene ble produsert i USA er irrelevant i denne sammenhengen, all den tid våpnene er produsert av Korsvolds arbeidsgiver Nammo. Nammo selger våpen til USA, vel vitende om at disse kan ende opp i okkupantmakten Israels hender. Vi betviler ikke at Nammos virksomhet er lovlig etter gjeldende amerikanske og norske lover for våpeneksport, men det finnes mange eksempler på lovlige handlinger som likevel er uetiske og sterkt kritikkverdige.

Vi vil hevde at det å produsere og selge våpen som muliggjør brutale drap på tusenvis av sivile palestinere, utført av en stat som over flere tiår har drevet systematisk diskriminering og fordrivelse av den palestinske befolkningen i Gaza og på Vestbredden, må karakteriseres som dypt uetisk. Det vesentlige her er at Nammo profitterer på Israels krigføring.

Korsvold poengterer videre overfor NRK at Nammo gjennom sitt samarbeid med hopplandslaget har fokusert på likestilling. Vi forstår at Nammo har interesse av å framstå som et selskap som promoterer kvinneidrett. For lite er mer kvinnefiendtlig enn krigsindustrien.

Kvinner og barn er spesielt sårbare grupper i krig. Minst 20.000 palestinere er drept siden 7. oktober, hvorav rundt 70 prosent er kvinner og barn. Kan Korsvold garantere at ingen av disse drapene er utført med Nammo-produserte våpen?

Markedsansvarlig for hopplandslaget, Arne Åbråten, forsvarer overfor NRK sponsoravtalen med at «hopplandslaget er 100 prosent finansiert av kommersielle inntekter».

Når en organisasjon som Redd Barna står støtt i sin avvisning av å ta imot penger fra våpenindustrien, må vi kunne kreve det samme av idretten.

Vi kritiserer ikke hopplandslaget for å la seg finansiere av kommersielle virksomheter. Grunnlaget for kritikken er det konkrete innholdet i Nammos kommersielle virksomhet, nemlig produksjon og salg av våpen. Klesprodusenten Fibra sponser også hopperne, og vi ønsker dem et godt samarbeid videre.

Men det er forskjell på salg av klær og gevær. Åbråtens forsikringer om at «Nammo til enhver tid følger lovverket i landene der selskapet er til stede», er lite verdt. Krig og idrett hører uansett ikke sammen.

Når en organisasjon som Redd Barna står støtt i sin avvisning av å ta imot penger fra våpenindustrien, må vi kunne kreve det samme av idretten.

Organisert idrett har en viktig samfunnsmessig betydning, ikke minst for barn og unge. Å ta imot penger fra et selskap som profitterer på folkerettsstridig krigføring og drap på sivile harmonerer dårlig med hopplandslagets kjerneverdier «ydmykhet, respekt og glede».

Som Dagsavisens kommentator Kari Kristensen skrev den 21. desember: «Det er vår plikt å sette i gang en høylytt diskusjon av om det er riktig at Nammo sponser skihopperne våre mens de produserer våpen som dreper barna på Gazastripen». Kristensen har fått følge av idrettssosiolog Gerd von der Lippe, som i Klassekampen 23. desember tar til orde for at hopplandslaget, med de kvinnelige utøverne i spissen, finner seg en ny sponsor.

Det er på høy tid at også kvinner får delta i hoppuka, men det kommer med en sterk bismak. Hopplandslaget må snarest bryte samarbeidet med krigsprofitøren Nammo. Vi stiller oss uforstående til at Norges Skiforbund kan fortsette å påføre utøverne den byrden det er å hoppe med Nammos logo på brystet.

Dropp Nammo, hopp for fred!





