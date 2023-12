Fra bondevett til KI i trafikken

Man skal ikke kimse av sunt bondevett! Ei heller av fornuft, godt skjønn eller ekte intelligens, om slikt brukes på en god måte.

Problemet er dessverre at mye av dette ikke alltid strekker til når det er snakk om å planlegge for eller styre trafikk og biltrafikk, spesielt i byområder i rushtidene. Trafikkbildet i mange store byer er for komplisert for politikere og planleggere uten relevant kunnskap, noe som erfaring fra de siste tiårene har vist: De lange bilkøene er der fortsatt.

Mange av bilene i rushtidskøer er nå elbiler, men både nye elbiler og andre nye biler tar større plass enn de gamle bilene, og stadig økende befolkning og større biltetthet gjør at det ikke hjelper vesentlig på trafikksituasjonen å bygge bredere og lengre motorveier og tunneler.

Hvor lenge skal dere da klamre dere til gammeldags gubbetenkning? Det er vel snart på tide å vedlikeholde og sikre bygdeveier, og styre trafikken bedre i rushtidene i sentrale strøk?

Knut Bøe er tidligere transportforsker.

Det er bare et tidsspørsmål når kunstig intelligens vil overta for ekte intelligens, skjønn og synsing i trafikkplanlegging og trafikkstyring. Kravet om å utnytte hovedveiene våre bedre vil komme med styrke – de ligger ubrukte halve døgnet.

Vi er nødt til å få mer ut av investerte milliarder, bli kvitt køene og skape forutsigbarhet for industri, næringsliv og servicenæring – der transport er viktige deler av logistikk-kjedene.

Da blir spørsmålet om etatsledere og politikere, som nå sverger til filosofien om at enhver innbygger skal kunne kjøre bil hvor som helst og når som helst, det vil si såkalt full frihet for bilførerne, klarer å motstå trykket. For det vil komme fra kunnskapsrike yngre mennesker med klokkertro på at kunstig intelligens kan gjøre underverker også i planlegging og styring av ressurser i trafikken.

Trafikklogistikk vil ganske sikkert bli utgangspunktet for vår nye og fremtidsrettede planlegging og styring. Vi gleder oss til det!





