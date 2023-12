Rambøl bommer igjen om private barnehager

Odd E. Rambøl tar kraftig sats, men bommer på hoppkanten, når han nok en gang forsøker å underkjenne de private barnehagenes verdi for samfunnet. «Men de private får samme tilskudd som de offentlige, så hvor er det blitt av disse milliardene?», spør Rambøl i et innlegg i Dagsavisen (21. desember).

Problemstillingen bygger på en feilkobling. For selv om private barnehager har krav på økonomisk likeverdig behandling, inneholder finansieringssystemet mekanismer som gjør at barnehagene ikke blir likebehandlet krone for krone.

Agenda Kaupang har – ved hjelp av tall fra KOSTRA-statistikk – tallfestet kostnadene kommunene har til drift av henholdsvis kommunale og private barnehager. I 2022 var det offentliges bidrag til ordinær drift av kommunale og private barnehager – der styrket innsats til barn med behov for tilrettelagt tilbud er holdt utenom – henholdsvis 71,3 og 58,8 kroner per alderskorrigert oppholdstime.

Regnestykkene viser at det offentlige i gjennomsnitt ville hatt 2,9 milliarder kroner i høyere årlige driftskostnader dersom alle landets barnehager var kommunale.

Lavere finansiering gjør det tvingende nødvendig for alle typer private barnehager å ha lavere kostnader enn kommunale barnehager.

Men hadde lavere kostnader med nødvendighet ført til dårligere kvalitet, slik Rambøl antyder, ville trolig både småbarnsfamilier og barnehageansatte strømmet bort fra de private og over til de kommunale barnehagene. Det ser vi ingen tegn til.

Tvert imot: I høst har regjeringen sett seg nødt til å foreslå å gi kommunene rett til å kutte antall barn i private barnehager der foreldrenes valgfrihet fører til ledige plasser i kommunale barnehager.

Dette kan gi dyrere og dårligere tjenester, men vil muligens blidgjøre dem som først og fremst er opptatt av ideologi.





