La oss snakke om krig, fakta og propaganda

Lidelsene som krigen i Gaza fører med seg, er uutholdelige. Det er både riktig og viktig å stå opp for palestinerne og deres rett til verdige og trygge liv. Vi kommer likevel ikke utenom at det som sies, skrives og menes om konflikten mellom israelere og palestinere må forholde seg til fakta.

Helt siden angrepet på israelske uskyldige 7. oktober har Minotenks daglige leder Linda Noor vært svært aktiv, både i avisene og i sosiale medier, med sine oppfatninger av den israelsk-palestinske konflikten.

Noor skal ha stor takk for å løfte fram palestinernes sak. Hennes beskrivelser av den palestinske virkeligheten er viktige for oss alle å lære om.

Men Noors framstilling av konflikten er samtidig systematisk selektiv. Hun beskriver en svært komplisert og sammensatt virkelighet utelukkende fra et palestinsk perspektiv.

Det inkluderer påstander av dette formatet: «Absolutt alt Israel beskylder Hamas for å ha gjort 7. oktober, har den israelske hæren gjort mot sivile palestinere − bare i mye større omfang og over mye lengre tid».

Sist nå beskyldes avisen jeg er sjefredaktør i for å komme med «mørke toner» om konflikten. Dette skriver Noor i Dagsavisen (21. desember). Det henvises til en lederartikkel fra Vårt Land hvor vi etterlyste at appellen om å få slutt på konflikten også ble rettet mot Hamas, slik at kamphandlingene kan ta slutt.

Hamas som organisasjon har vært langt fra en solskinnshistorie for palestinerne. Under deres autoritære ledelse har kritiske røster blitt hardt slått ned på.

Bønnen om fred ville hatt mye større troverdighet om begge parter ble bedt om å legge ned våpnene. Ensidig kritikk vil neppe føre til noen løsning på konflikten.

Som leder for en avis som prøver å dekke konflikten så faktaorientert som mulig, blir jeg fortvilt over Noors anklager mot oss. I den overnevnte lederartikkelen skrev vi at påstandene om at det foregår et folkemord, ikke tar de nødvendige forbehold om slik alvorstung begrepsbruk. Som flere eksperter har sagt allerede, bidrar disse påstandene til å tømme det viktige folkerettslige begrepet for innhold.

Det er – som Noor sier – uenighet blant toneangivende eksperter om hva man kan betegne krigen i Gaza som. Det er likevel ingen uenighet blant seriøse eksperter om at det trengs uavhengige granskninger.

Linda Noor har ved flere anledninger har tatt avstand fra Hamas-terroren 7. oktober. Det har ikke alle muslimske ledere i Norge gjort, og her har Noor vært klar.

Det er gledelig. Men det er stadig et behov for et tydeligere oppgjør med Hamas som representant for palestinerne, både fra Noor og fra andre muslimske stemmer med tyngde i debatten.

Hamas som organisasjon har vært langt fra en solskinnshistorie for palestinerne. Under deres autoritære ledelse har kritiske røster blitt hardt slått ned på. Der Linda Noor tidligere har utfordret norske muslimer og konservative miljøer i viktige debatter, virker hun nå taus i møte med en autoritær, islamistisk bevegelse.

Vårt Land har gjennomført mye kritisk journalistikk mot Benjamin Netanyahus regime i Israel. Den nasjonalistiske politikken til Netanyahu har vært en tragedie for både israelere og palestinere.

Linn Stalsberg: Deilig er jorden

Krigen er grusom. Lidelsene for sivile palestinere er utålelige. Israel bør umiddelbart avslutte krigen, like mye som Hamas umiddelbart må erklære at truslene om jødeutryddelser inne i Israel ikke lenger gjelder.





Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen