Det er unge innvandrerkvinner som trenger støtte

Seks sentrale kvinneorganisasjoner kritiserer i Dagsavisen (12. desember) Oslos nye byrådsleder for å kutte 1,5 millioner kroner av «kvinnepotten» på 5 millioner i årets budsjett. Budsjettpostens offisielle navn er «Tilskuddsordningen for likestilling og kvinnefrigjøring». Den er forbeholdt likestillingstiltak for kvinner, ikke menn.

Byrådet kan ta kritikken med en stor klype salt. Kvinneorganisasjonene går ikke konkurs, de har gode inntekter fra andre offentlige kilder. Både Kvinnefronten, Ottar, Kvinnesaksforeningen og Norsk Kvinnelobby mottar generøse bevilgninger til både prosjekter og drift fra statens likestillingsdirektorat, Bufdir, hvert år.

Og ikke bare én gang, men to ganger. For de tre første er også medlem av paraplyorganisasjonen Norsk Kvinnelobby, som i år også har kjempet seg til sin en egen faste millionbevilgning på statsbudsjettet.

Når kvinneorganisasjonene likevel er bekymret for økonomien, henger det nok mer sammen med sviktende medlemstall og kontingentinnbetaling. Kvinner flest i dag føler seg naturlig nok rimelig likestilte og frigjorte, noen også privilegerte, og har et ambivalent forhold til innføring av matriarkatet.

De kvinnene som trenger økonomisk støtte til fortsatt kamp for frigjøring og likestilling er ikke norske kvinne- og kjønnsforskere, embetskvinner og næringslivsledere som pusher femti, men unge kvinner med innvandrerbakgrunn som sitter fast i antikvariske, kvinnefiendtlige patriarkalske familie- og klansamfunn.

De fortjener hver krone.





