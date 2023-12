Trenger vi flere planer mot rasisme?

Skal barn og unge i Oslo få like muligheter, må de ikke behandles dårligere for hvem de er eller hvordan de ser ut. Samtidig er rasisme vanskelig å få bukt med fordi vi ikke kan vedta å ta bort menneskers holdninger, tanker og reaksjonsmønstre. Det må først og fremst forebygges med møysommelig handling.

SV vil bruke ressurser (Dagsavisen 16. desember) på å lage en ny handlingsplan mot rasisme i Oslos skoler og barnehager. Men planene har vi.

Anna Dåsnes Anna Dåsnes er bystyrerepresentant for Venstre i Oslo. (Baard Salvesen/Venstre)

Etter rammeplan for barnehagen skal personalet forebygge, stoppe og følge opp diskriminering, utestenging, mobbing, krenkelser og uheldige samspillsmønstre. I skolen har læreplanverket LK20 tiltak for å forebygge fordommer og diskriminering både i fagenes læreplaner, i tverrfaglige temaer og i verdigrunnlaget.

Den nasjonale handlingsplanen mot rasisme og diskriminering var det daværende likestillingsminister Trine Skei Grande (V) og statsminister Erna Solberg (H) som la frem i 2019. Støre-regjeringen har fornyet planen, som særlig retter seg mot rasisme og diskriminering som ungdommer opplever.

Skremmende mange barn og unge i Norge melder om rasisme både på fritiden og i skolehverdagen, og vi vet at problemet også finnes i Oslo.

Bjørgulv Vinje Borgundvaag Bjørgulv Vinje Borgundvaag er bystyrerepresentant for Høyre i Oslo. (CF-WESENBERG)

Skremmende mange barn og unge i Norge melder om rasisme både på fritiden og i skolehverdagen, og vi vet at problemet også finnes i Osloskolen. Undersøkelser bekrefter at vi må fortsette å forebygge og bekjempe rasisme og diskriminering. Ansvaret hviler på hele samfunnet, men særlig oss folkevalgte og beslutningene vi tar.

I Oslo kommunes arbeid mot rasisme må vi se samlet på hvordan kommunens innsats best settes inn. Når vi allerede har planer for barnehage og skole, er den viktigste prioriteringen å sikre gjennomføring – slik at ungdom ikke bare kan lese flere planer om at kommunen planlegger å forebygge rasisme, men opplever at det skjer i praksis.





Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen