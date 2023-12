«Stakkars jenter, for en jul de fikk»

Mens julefreden senker seg over de tusen hjem, pakker tjue kvinner sine sekker og kofferter på Bredtveit. Damene skal ikke hjem til jul. De skal til Norges største mannsfengsel.

Der er de tildelt plass i forvaringsavdelingen som huset Norges farligste lovbrytere fra Ila fengsel. Nå stues kvinnene inn i avdelingen på ubestemt tid.

Dette er julen som venter kvinnene fra Bredtveit. Dette er et stort likestillingssvik.

Det er få kvinner i fengsel i Norge – ikke flere enn 200. Kvinnene i fengsel er samtidig blant de mest marginaliserte gruppene i samfunnet. Mange bærer på traumer fra vold og overgrep.

Fabian Wahl Sandvold Fabian Wahl Sandvold er sentralstyremedlem i AUF. (Privat)

Historiene deres er vonde, og ofte et resultat av systematisk svikt i fellesskapets sikkerhetsnett. Samtidig har de større og mer komplekse utfordringer enn mannlige innsatte. Ifølge en undersøkelse fra UiO i år, sliter 75 prosent av alle kvinner i fengsel med en psykisk lidelse. 56 prosent sliter med rusavhengighet.

Selv om kvinner utgjør bare seks prosent av alle innsatte, sto kvinner for 57 av 88 selvmordsforsøk i norske fengsler i 2022. 212 av 265 tilfeller av selvskading var utført av kvinner. 42 av 43 tilfeller av ileggelser i belter gjaldt kvinnelige innsatte.

Fredrik Sørlie Fredrik Sørlie er sentralstyremedlem i AUF. (Privat)

For å skjerme de få kvinnene som soner fra trakassering eller retraumatisering, er det et grunnleggende rettsprinsipp at kvinner skal sone atskilt fra menn. Denne julen må likevel 20 kvinner flytte til et fengsel med 300 menn.

Den 29. november ble det nemlig klart at Bredtveit fengsel må stenge umiddelbart på grunn av brannfare. Lite har skjedd med fengselet siden det ble bygget i 1918. Høyre-regjeringens flate ABE-kutt i Kriminalomsorgen gikk hardt utover Bredtveit, som har vært Norges største kvinnefengsel og huset de aller mest sårbare innsatte i landet.

Petra Brinch Petra Brinch er sentralstyremedlem i AUF. (Privat)

Tross desperate advarsler fra ansatte, innsatte, frivillighet og sivilombudet – som i mars mente det var kritiske og livstruende forhold i fengselet – har regjering, storting og bystyre i tiår latt Bredtveit forfalle.

At en kvinne måtte ta sitt eget liv foran øynene til andre innsatte for at noe skulle skje, er skammelig. Tiltakene i mars, der blant annet Skien fengsel ble omgjort til kvinnefengsel og bemanningen ble styrket på Bredtveit, var en viktig avlastning for fengselet og kvinnene.

Likevel løste ikke tiltakene det største problemet: Bredtveit er ikke egnet for straffegjennomføring.

Det må bygges et nytt kvinnefengsel i Oslo, og det trengs et løft for kvinners soningsforhold. Kuttene i Kriminalomsorgen har gått hardest utover de mest sårbare. For AUF er det uakseptabelt at kvinner ikke sikres likeverdige soningsforhold som menn.

«Stakkars jente, for en jul hun fikk», mumlet konstabelen i Amalie Skrams «Karens jul», da han fant jenta forfrossen og død med barnet i armene. 140 år senere går noen av de mest sårbare og marginaliserte kvinnene i landet vårt igjen en usikker jul i møte.

For kvinnene på Bredtveit har sjelden opplevd at fellesskapet stiller opp for dem. Og i statens omsorg møter de et fellesskap som svikter dem.





