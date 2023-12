Norge snubler på målstreken

Norge var lenge på god vei til å nå målet om at det bare skal selges elbiler fra 2025. Nå har veksten i elbilandel imidlertid flatet ut. Vi er i ferd med å snuble på målstreken.

I mange år har elbilpolitikken vært et av få områder der politikerne har vært i nærheten av å nå de klimamålene vi har satt oss. Det kan vi ikke si lenger. I Oslo var elbilandelen i november nede i 78 prosent, mens den altså skal altså være 100 prosent om litt over 12 måneder.

Det selges fortsatt for mange fossile biler som følge av regjeringens svekkelse av elbilfordelene. Et prakteksempel på at politikken går i feil retning var årets statsbudsjett, der regjeringen igjen foreslår å gjøre det billigere å eie fossilbil sammenliknet med å eie en elbil.

For Oslos og Norges klimamål er dette ekstremt dårlig nytt.

Marit Vea Marit Vea er byråd (V) for miljø og samferdsel i Oslo. (Terje Pedersen/NTB)

Heldigvis gir budsjettforliket med SV endringer i bilavgiftene som gjør det dyrere å kjøpe nye fossile biler. Det veier noe opp, men regjeringen mangler en systematisk plan for utfasing av de fossile kjøretøyene. Revidert nasjonalbudsjett og statsbudsjettet for 2025 må følge opp.

Veitransporten står for rundt en femdel av Norges utslipp. I 2021 var veitrafikk den største utslippskilden i Oslo og sto for over halvparten av de totale utslippene. Innfasingen av elbiler er derfor helt avgjørende for å nå klimamålene. I 2030 skal det ikke være noen utslipp fra veitransporten i Oslo.

Elbilen skal være normalbilen. Da kan vi ikke svekke elbilfordelene. Det må lønne seg å velge miljøvennlig.

Det nasjonale målet er at alle nye biler skal være elbiler fra 2025. Klimautvalgets rapport «Omstilling til lavutslipp» slo nylig også fast at rommet for utslipp fra transport frem mot 2050 er svært begrenset.

Da må vi gjøre flere ting samtidig. Vi må bygge og planlegge byene slik at vi ikke trenger å reise så mye. Samtidig må vi jobbe for at sykkel, gange og kollektivt skal være førstevalgene for alle reiser i en by. Og så må vi sikre at de som må kjøre bil, kjører elektrisk.

Elbilen skal være normalbilen. Da kan vi ikke svekke elbilfordelene. Det må lønne seg å velge miljøvennlig. Transportøkonomisk institutt og Oslo Economics har i nylige rapporter vist at økte avgifter på elbiler vil påvirke innfasingen og svekke måloppnåelsen på klima. Elbilen er fortsatt avhengig av avgiftsfritak og fordeler for å unngå at nybilkjøperne kjører hjem i en fossilbil – som vil rulle på veien i 15 til 20 år.

For firma- og leasingbiler mangler vi virkemidler. Her velger de fleste fortsatt fossilt. Mer enn 80 prosent av de nye fossilbilene i Oslo er firma- og leasingbiler. Regjeringen må gjøre det mindre lønnsomt å velge fossile leasingbiler.

I dag er kun en tredjedel av alle varebiler som selges i Norge elektriske. Målet er at alle skal være elektriske – innen 1. januar 2025.

Så må vi heller ikke glemme næringstransporten: I dag er kun en tredjedel av alle varebiler som selges i Norge elektriske. Målet er at alle skal være elektriske – innen 1. januar 2025. Her må både staten og kommunene sørge for at det kommer virkemidler på plass som gjør at det lønner seg å velge elektriske varebiler fremfor fossile.

Det blågrønne byrådet vil at det fremover skal være minst like attraktivt å ha utslippsfrie biler, sammenlignet med fossilbiler, som i dag. Oslo skal derfor gjøre sitt med lokale virkemidler som differensiering i bomringen, parkering og utbygging av ladeinfrastruktur, men vi er også avhengige av en regjering som ikke svekker elbilfordelene. Norge har lenge vært et foregangsland for elektrifisering av bilparken. Vi kan ikke snuble rett før målstreken.





