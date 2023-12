Raseringen er i gang

Det er kjent for de fleste at staten vil legge ned Ullevål sykehus og Gaustad sykehus og bygge et nytt høyt sykehus rundt og inni Rikshospitalet. Mange kjenner også til at investeringskostnadene trolig er sterkt undervurderte, at tomten er for trang, at driften på Rikshospitalet i 10 år fremover skal foregå i en byggegrop og at nybyggingen vil ødelegge Gaustad-skogen.

Det som er mindre kjent, er at før byggingen kan starte må 15.000 kvadratmeter av Rikshospitalets ganske nye og moderne bygningsmasse rives og store deler av dagens sykehus bygges om.

Det må bygges et midlertidig akuttmottak og en midlertidig helikopterlandingsplass. Inne i sykehuset må avdelingene for hjertekirurgi, infeksjonsmedisin, dialyse med mer bygges om og flyttes rundt.

Alt dette skal skje mens sykehuset er i full drift. Mange vet heller ikke at når og hvis «Nye Rikshospitalet» blir ferdigstilt, vil det ikke lenger være et nasjonalt spesialsykehus, men et regionsykehus med akutt- og lokalsykehusfunksjoner.

Lene Haug er leder av aksjonen Redd Ullevål sykehus.

Det planlegges i realiteten en nedleggelse av Rikshospitalet som nasjonalt sykehus også.

Det jobbes nå med å bygge erstatningsarealer til alt som må ut av eksisterende lokaler før de kan rives. I det største bygget som er planlagt revet ligger blant annet akuttmottak, intensiv, hjertekirurgi og infeksjonsmedisin. Landingsplassen for helikoptre på bakken ved akuttmottaket må graves opp. Paviljongene på torget som huser personalkantine og servicefunksjoner skal rives. Det samme skal sykehotellet og parkeringskjelleren under torget. Og før torget graves opp, må hovedinngangen flyttes.

For å få plass til alt som må flyttes ut, må Oslo Universitetssykehus (OUS) også avvikle viktige tilbud og sette opp en rekke brakker.

Dette er sårbare pasienter som helst skal ha ro, ikke utsettes for smitte og stress ved å flytte fra hotell til hotell og reise rundt i byen med trikk og taxi.

Sykehotellet ble stengt allerede denne våren, med negative konsekvenser for mange av pasientene. Pasienter kommer langveis fra for å få behandling på Rikshospitalet. Uten sykehotell der må de henvises til hotellene på Ullevål sykehus, Radiumhospitalet og ellers rundt i byen. Hotellet på Ullevål er barselhotell og hotellet på Radiumhospitalet brukes av kreftpasienter fra hele landet.

Derfor må eksempelvis pasienter som etter nyretransplantasjon må være nær Rikshospitalet i minst 14 dager i tilfelle komplikasjoner, ofte flytte fra hotell til hotell. Dette er sårbare pasienter som helst skal ha ro, ikke utsettes for smitte og stress ved å flytte fra hotell til hotell og reise rundt i byen med trikk og taxi.

Det tidligere sykehotellet blir nå delvis brukt av foreldrene til barn som er under intensivbehandling. Tidligere var det foreldreovernatting ved siden av barneintensiven. Foreldreovernattingen ble revet i sommer for å gi plass til det midlertidige akuttmottaket som skal bygges.

Om natten når dørene er låst, må foreldrene vente på en nattevakt for å komme inn til barnet sitt.

Før kunne foreldrene gå i morgenkåpe og tøfler mellom barnet og egen seng. Nå må de kle på seg for å gå ut. Om natten når dørene er låst, må de vente på en nattevakt for å komme inn til barnet sitt. Dette bryter både med FNs barnekonvensjon og lov om pasientrettigheter.

Det midlertidige akuttmottaket må ha landingsplattform for helikoptre samme sted – på et høyt tårn som har vist seg umulig å plassere uten å skade sykehusdriften, nabolaget og vernet natur. Tidligere i år trakk Plan- og bygningsetaten (PBE) tilbake en tillatelse til å lande helikoptre tett på barne- og nyfødtintensiven. Årsaken var at OUS hadde skrevet i søknaden det bare skulle lande 32 helikoptre i året der, men under en høring i bystyret kom det frem at sannheten var mellom 600 og 700 årlig.

Den nye plasseringen er imidlertid også så konfliktfylt at det kan komme til å vise seg at byggingen blir umulig å gjennomføre. Da vil rivningen av foreldreovernattingen og ombyggingen til akuttmottak ha vært unødvendig og bortkastet.

Hvor de 600–700 helikoptrene skal lande i byggeperioden, er fortsatt uavklart. På grunn av heisekraner, stillaser og byggegroper er det vanskelig å finne et egnet sted på tomten som ikke kommer i konflikt med naboer, natur eller sykehusdriften.



Det er heller ikke nok plass på tomten til alle modulbyggene. Derfor vil de sette dem på taket. I sommer ble det montert bærekonstruksjoner på deler av taket. Det førte til vannlekkasjer og ekstrem støy.

Det kan vise seg at Rikshospitalet ikke tåler påbygg uten forsterkninger mot jordskjelv, noe som ble påbudt etter at sykehuset ble bygget. Forsterkning av bygningen vil ikke være mulig uten at den fraflyttes. Det er i praksis umulig. Planlagt påbygg på en annen sengefløy er droppet ut fra disse erfaringene. Det er klokt, men vil gi ytterligere plassmangel.

Velferdsbygget på Gaustad sykehus skal overtas av studenter, som må ut fra Rikshospitalet for å gi plass til rokaden. Pasientene på Gaustad får noen mindre erstatninger, men mister fellesarealene sine.

Før det kan rives må et stort modulbygg i fire etasjer settes opp på plenen mot Gaustad sykehus. Det skal rives etter 10 år.

Om bare et år skal det tidligere sykehotellet rives for å gi plass til høybygget på torget. Før det kan rives må et stort modulbygg i fire etasjer settes opp på plenen mot Gaustad sykehus. Det skal rives etter 10 år. I tillegg må en masse funksjoner flyttes rundt i hele sykehuset for at rokaden skal «gå opp».

Sognsvannsveien må flyttes nærmere Gaustad sykehus. Riksantikvaren mener det vil være ødeleggende for det nasjonale kulturminnet. Turveien mot marka må stenges og arbeidet vil påvirke verneverdig natur. Det har medført en rekke protester fra Bymiljøetaten og naturvernorganisasjoner. Det hele kan få så negative konsekvenser for naturen at planene blir stoppet.

OUS måtte kjøpe 14 boliger, til en høy pris, som de skal rive for å få plass til brakkerigg. Byggeprosjektene kommer på løpende bånd og det blir ikke pause før tidligst i 2032 – når de nye byggene etter planen skal være ferdige.

Pasientene vil få et dårligere tilbud, arbeidsmiljøet blir krevende og det er vanskelig å se for seg at Rikshospitalet kan drives med full kapasitet i denne perioden.

Risikoen for alvorlig svikt i byggeperioden er ikke utredet. Det er foruroligende.

Innlegget er også signert av det øvrige styret i aksjonen Redd Ullevål sykehus: Per Aschjem, Jan Bøhler, Dag Hovland, Grethe Jobling, Trine Klette, Eli Nordal, Bjørn Røse, Kari Støren, Tor Winsnes og Tone Øiern.





