Er et fritt Palestina mulig?

I mange tiår har Israel med sin brutale okkupasjon vandalisert Palestina. Det er forsvinnende lite igjen av området mellom Jordanelva og Middelhavet som palestinerne har kontroll over. I dag er vi mange som roper slagordet «From the River to the Sea, Palestine will be free», men hva kjemper vi for?

Fordi hun har forsvart slagordet, har det amerikanske kongressmedlemmet Rashida Tlaib, blitt møtt med anklager om antisemittisme. I den forbindelse hevder den amerikanske organisasjonen Jewish Voice for Peace at slagordet tvert imot er et rop om palestinsk frihet og for like rettigheter for alle som bor mellom Jordanelva og Middelhavet – palestinere og jøder.

Unni Kjus Aahlin, Nittedal Unni Kjus Aahlin, Nittedal. (Lima Foto AS)

Israelsk lov slår fast at Israel er en nasjonalstat for det jødiske folk der jødene har særrettigheter. I de okkuperte områdene har Israel overherredømme. På Vestbredden har settlere endret hele det vakre gamle landskapet. De har bygget ulovlige bosettinger der de har ønsket. De har knyttet sammen bosettingene, Jerusalem og Israel med store veier som skjærer gjennom landskapet og som bare er for jøder.

Palestinske landsbyer er sperret inne. Faste og mobile kontrollposter gjør det umulig for palestinere å bevege seg fritt. Osloavtalen har gitt de palestinske selvstyremyndighetene kontroll i det som kalles A-områdene, som utgjør mindre enn en femtedel av Vestbredden. Nå drar israelske militære og settlere til og med inn i disse områdene og terroriserer de som bor der.

Lenge før Hamas kom til makta, har livet i Gaza vært preget av det Israel har bestemt når det gjelder luftrom, vann, strøm, hvilke varer som kan komme inn og ut og endog om fiskerne kan dra ut og fiske der de kan få fangst.

Det finnes modige jødiske stemmer i Israel som ikke ønsker å ha det slik, men de har aldri hatt noen enkel oppgave.

Israel som nasjon har ikke noe ønske om fredelig sameksistens mellom jøder og palestinere. I dag blir dette uttalt av landets ledere, men også tidligere ledere har holdt palestinerne i et jerngrep.

Frihet og like rettigheter for alle som bor i de okkuperte områdene og i Israel er et viktig krav, men vil det være mulig?





