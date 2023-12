Glem ikke gjenvinning

Norge har store forekomster av sjeldne og kritiske mineraler som er helt avgjørende i det grønne skiftet. Dette utgjør store verdier og et potensiale for nye norske næringer.

Den nye mineralstrategien fokuserer på utvinning av mineraler både til lands og nå til havs, men ikke på gjenvinning. NITO etterlyser en tydeligere satsing på gjenvinning av sjeldne og kritiske mineraler, da dette vil være både økonomisk lønnsomt, og mer skånsomt for klima, miljø og natur.

I dagens høyteknologisamfunn er vi omgitt av produkter som inneholder sjeldne og kritiske mineraler. De brukes blant annet i nesten alle produkter som både lager og bruker strøm, som for eksempel solceller og batterier.

Det internasjonale energibyrået, IEA, estimerer at behovet for kritiske materialer vil sjudobles innen 2050. Årsaken er at å utvikle, etablere og drifte grønn og fornybar energi krever mye mer metaller og andre materialer enn fossil energi. For å nå klimamålene er vi derfor avhengige av tilgang til kritiske og sjeldne mineraler.

Helge Klevengen Helge Klevengen er medlem av NITOs ekspertutvalg for klima og miljø. (BENJAMIN A. WARD)

I dag importerer EU 98 prosent av sjeldne jordmetaller og 93 prosent av sin magnesiumforsyning fra Kina. Kongo er også et land man er avhengig av for tilgang til kritiske og sjeldne mineraler.

Utvinningen som skjer i disse landene har mange negative konsekvenser for klima, natur, miljø og mennesker. Og avhengigheten vi har av import fra disse landene utgjør i dag også en betydelig risiko og sårbarhet for hele Europa.

EU-kommisjonen la i mars frem en plan for å redusere EUs avhengighet av import av råvarer som trengs i europeisk teknologiindustri. Planen er å begynne å utvinne mer metall og mineraler i EU, men også å styrke bearbeidelsesevnen til minst 40 prosent av det årlige forbruket.

Norges mineralstrategi har ambisjoner om å utvikle verdens mest bærekraftige mineralnæring. Det er både positivt og ambisiøst, men ambisjonene er i all hovedsak rettet mot utvinning og ikke mot gjenvinning.

Sintef ga i 2021 ut en rapport om sjeldne mineraler som viser at kun en tredjedel av elektronisk avfall fanges opp og håndteres på en hensiktsmessig måte. Resten samles opp av uregistrerte foretak eller blir eksportert – også ulovlig – ut av Norge.

Det er snakk om store verdier som befinner seg i Norge, men som forsvinner ut fordi vi ikke tar vare på dem. Her har vi både mye å hente og et stort potensial for forbedring.

Dette er snakk om store verdier som befinner seg i Norge, men som forsvinner ut fordi vi ikke tar vare på dem. NITO mener gjenvinning og god utnyttelse av kritiske og sjeldne mineraler bør være helt sentralt i en god mineralstrategi. Her har Norge både mye å hente og et stort potensial for forbedring.

Mineralgjenvinning er en industri som bidrar til sirkulærøkonomi, det grønne skriftet og nye arbeidsplasser. Skal vi på sikt klare å bevege oss bort fra fossil energi, må vi både bruke og gjenbruke de mineralene vi har på en bærekraftig måte.

Avfallsbransjen, hvor flere av NITOs ingeniører arbeider, peker på at EU løper fortere enn de norske nasjonale strategiene når det gjelder å resirkulere kritiske råmaterialer. De etterlyser derfor handling fra norske myndigheter.

Rapporten fra Sintef om sjeldne mineraler avdekker at behovet for mineraler kan kuttes med opptil 58 prosent gjennom innovasjon innen fornybar teknologi, og ved å gjøre økonomien vår mer sirkulær. Det er med andre ord både store ressurser å spare, og store verdier å vinne på å satse mer på gjenvinning.

Olje- og energidepartementet har nylig lagt frem en konsekvensutredning for gruvedrift på havbunnen, som regjeringen nå vil åpne for. Dette er – som mange har påpekt – ikke uproblematisk, og det krever mye forskning.

Betydelig økt resirkulering av sjeldne og kritiske mineraler er helt avgjørende i det grønne skiftet.

NITO støtter norsk mineralutvinning på havbunnen, forutsatt at det foreligger et godt kunnskapsgrunnlag myntet på forskning og erfaring fra relevante fagmiljøer, herunder andre relevante havbruksnæringer.

FNs miljøprogram, Verdens økonomiske forum og Havpanelet har alle advart om at vi i dag har altfor lite kunnskap om hva konsekvensene av gruvedrift på havbunnen vil bli.

Det er derfor viktig at man, i tillegg til å konsekvensutrede og innhente kunnskap om mineralutvinning, lager gode systemer for å ta bedre vare på de ressursene man allerede har utvunnet.

Les også: Gruvedrift på havbunnen er uforståelig

NITO mener en betydelig økt resirkulering av sjeldne og kritiske mineraler er helt avgjørende i det grønne skiftet. Dette kan gi økonomisk gevinst og skape nye arbeidsplasser.

For å komme i gang med dette arbeidet kreves det imidlertid at man legger til rette for mer kunnskap, innovasjon og riktig og tilstrekkelig ingeniørkompetanse.





Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen