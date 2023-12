Den urettferdige krisen

Mens vår utenriksminister Espen Barth Eide smilte fornøyd etter at COP28-forhandlingene var over, sto stillehavsnasjonenes representanter og gråt i bakgrunnen. Pressens manglende søkelys på dette er fortellende for hvordan klimakrisens urettferdighet legitimeres.

I forrige uke kunne vi lese om historiske gjennomslag etter COP28 i Dubai. Aldri før er det blitt skrevet eksplisitt om behovet for å bevege oss vekk fra fossil energi. De forente arabiske emiraters møteleder, Sultan Ahmed al-Jaber, mente at det var gode grunner til å være stolte av resultatet. FN kalte resultatet en demonstrasjon av global solidaritet.

Vedtaket har støtte fra de aller fleste av verdens land. Unntakene kommer fra verdens små øystater, også kjent som SIDS (Small Island Developing States), som ikke en gang var til stede i salen da vedtaket ble banket igjennom av COP-president al-Jaber. Det var langt ifra tilfeldig, og det er urovekkende at norsk presse ikke har klart å rette søkelys på dette.

For stillehavslandene var årets COP-møte avgjørende. Flere av dem var tydelige på at de ikke kunne akseptere mer prat. De trenger handling, og de trenger det nå.

Verdens små øystater har kjempet i mange år for at de rike fossilstatene, som Norge, skal ta klimautfordringene på alvor. Dette er utfordringer som har utviklet seg til akutte eksistensielle kriser for øystatene i Stillehavet. Flere av disse, som Marshalløyene, Kiribati og Tuvalu, kan bli ubeboelige i løpet av få tiår.

Ola Gunhildrud Berta Ola Gunhildrud Berta er stillehavsforsker i SEAS-programmet ved Universitetet i Bergen. (Privat)

Stigende havnivå, økt hyppighet av orkaner, omfattende tørke og varmere hav er bare noen av de klimarelaterte utfordringene de kjemper mot. Dette er utfordringer de har måttet håndtere i årevis allerede, og som har gjort det klart at deres fremtidige eksistens krever handling nå.

Dette er også grunnen til at representanter fra stillehavsnasjonene var avgjørende i det arbeidet som først etablerte 1,5-gradersmålet, et mål vi ikke er i nærheten av å oppfylle.

Niues minister for naturressurser Esa Sharon-Mona Ainuu var blant de mest eksplisitte da hun under et COP28-arrangement om fiskeri i Stillehavet uttrykte: «Vi har alle bevisene og all vitenskapen vi trenger. Nå er tiden inne for å handle».

Det var nettopp dette verdens små øystater jobbet med da vedtaket ble gjort. Vedtaket ble nemlig banket igjennom samtidig som 39 øystater, som alle er uforholdsmessig påvirket av klimakrisen, ferdigstilte sine innspill til utkastet som forelå.

Som Anne Rasmussen, forhandlingslederen for Alliance of Small Island States (AOSIS), sa i sin uttalelse til FN etter at det nye vedtaket ble kjent, var det utenkelig for dem å komme hjem igjen med et resultat som ikke etterlever 1,5-gradersmålet. AOSIS hadde derfor jobbet intenst for å få på plass en uttalelse som satte fingeren på nødvendige handlingsskritt for å sikre fremtiden for verdens øystater.

Vedtaket ble banket igjennom samtidig som 39 øystater, som alle er uforholdsmessig påvirket av klimakrisen, ferdigstilte sine innspill til utkastet som forelå.

Den uttalelsen fikk de altså ikke levert før fossilstatene, med Norge i spissen, sikret gjennomslag for nok en passiv avtale som ikke legger krav til handling, i hvert fall ikke slik olje- og energiminister Terje Aasland ser det. Til gjengjeld, og som en fattig trøst, fikk Rasmussen stående ovasjon da hun leverte uttalelsen muntlig.

Det ligger et tragisk element av ironi i dette. Til tross for at Barth Eide og al-Jaber klapper hverandre på skulderen for et vedtak som snakker løst om rettferdig omstilling, skjer dette altså gjennom en prosess som er langt fra rettferdig.

Vedtaket fra COP28 gir i stedet nok et eksempel på den grunnleggende urettferdigheten klimakrisen representerer for de mest sårbare statene. Dette illustreres tydelig når oljebaronene klapper hverandre på ryggen mens verdens øyfolk gråter på hverandres skuldre.





