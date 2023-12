COP er over, nå må vi sette fart

Under klimatoppmøtet i Dubai har norske politikere jobbet hardt for å få til enighet om ambisiøse mål om en omstilling bort fra fossil energi og en tredobling av fornybar energiproduksjon.

Nå må de gjøre ord til handling og gi rammebetingelser som muliggjør omstillingen her hjemme.

Klimatoppmøtet COP28 ble avsluttet i forrige uke. Her ble det foretatt en viktig statusgjennomgang av hvordan det står til med klimatiltakene. Ikke overraskende viser resultatet at vi er langt unna å nå Parisavtalens mål for utslippskutt. Omstillingen må gå raskere, og ord må bli til handling.

Slutterklæringen på COP får alltid mye oppmerksomhet. I år var spenningen knyttet til hvor konkret den ville bli når det gjaldt overgangen fra fossil til fornybar energi. Det ble ingen formuleringer om hverken utfasing eller nedfasing. I stedet ble landene enige om et kompromiss der de forplikter seg til en omstilling bort fra fossil energi.

Åslaug Haga er leder av Fornybar Norge.

Landene ble også enige om å tredoble den fornybare kraftproduksjonen innen 2030, og at energieffektiviseringen skal dobles innen samme år. I tillegg står målet om å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader fast.

Norske politikere hadde sentrale roller under forhandlingene i Dubai. Utenriksminister Espen Barth Eide hadde, sammen med Singapores klimaminister, ansvaret for forhandlinger om å øke ambisjonene for utslippskutt – slik de to har hatt under COP de siste tre årene.

Eide var også sentral i utformingen av kompromisset om «omstilling fra fossil energi», som gjorde at slutterklæringen til slutt ble vedtatt, ett døgn på overtid.

På hjemmebane viser Energikommisjonen, Strømnettutvalget og Klimautvalget at det er mye som må gjøres før Norge når klimamålene sine.

Elektrifisering er avgjørende for at vi skal klare å kutte utslippene våre, men for å elektrifisere trenger vi mer fornybar kraftproduksjon og mer strømnett. For tiden går dessverre utbyggingen av både nett og kraftproduksjon svært sakte her til lands.

Skal vi få fart på den grønne omstillingen må vi ha et godt samspill mellom myndigheter og næringsliv der begge parter strekker seg langt.

Skal vi få fart på den grønne omstillingen må vi ha et godt samspill mellom myndigheter og næringsliv der begge parter strekker seg langt, og vi må ha et skattesystem som legger til rette for investeringer. Fornybarnæringen står klar til å gyve løs på omstillingen, men de nødvendige rammebetingelsene må vedtas av politikerne, og det haster med å få dem på plass.

For at Norge skal klare å nå målet i slutterklæringen til COP om en tredobling av fornybar kraftproduksjon innen 2030, må tempoet for tildeling av konsesjoner til kraftproduksjon og strømnett opp betraktelig.

Energikommisjonen viser at det er potensial for energieffektivisering i Norge på 20 TWh. Det tilsvarer den samlede årsproduksjonen til sju av Norges største vannkraftverk. Tiltakene som må til for å utløse dette er både konfliktfrie og lønnsomme, men gjennomføres likevel ikke. Vi trenger derfor virkemidler som stimulerer til en mer effektiv energibruk.

Dagens strømstøtteordning fjerner i stor grad forbrukernes insentiv til å spare på strømmen og til å gjennomføre tiltak for energieffektivisering. Det er riktig med en form for støtte til forbrukerne når strømprisene er veldig høye, men med en bedre utforming ville støtten heller premiert tiltak som lønner seg for både forbrukerne og energisystemet.

Norge har fastsatt klimamål, men nå trenger vi en plan for gjennomføringen slik at vi faktisk når disse målene.

Utslippskutt krever elektrifisering, men også en bedre utnyttelse av all tilgjengelig energi. Oppvarming av bygninger står for en stor del av strømbruken i Norge, og gir kapasitetsutfordringer i strømnettet på de kaldeste dagene.

Større utnyttelse av overskuddsvarme fra industri, datasentre og avfallsforbrenning gjennom fjernvarme vil frigi strøm til annen elektrifisering og vil også kunne redusere behovet for nettforsterkninger.

Norge har fastsatt klimamål, men nå trenger vi en plan for gjennomføringen slik at vi faktisk når disse målene. Mer kraft, mer nett, elektrifisering og energieffektivisering vil ikke skje av seg selv.

Hvorvidt arbeidet med å følge opp avtalene fra klimaforhandlingene blir vellykket, avhenger av at nasjonene er ambisiøse og følger opp sine planer. I Fornybar Norge ber vi derfor om at norske politikere må huske sine forpliktelser og gjøre ord til handling.

Hvis riktige rammebetingelser og et investeringsvennlig skattesystem for utbygging av fornybar energi kommer på plass, står vår næring klar til å gjøre en kraftinnsats for å få gjennomført et nødvendig og solid taktskifte i den grønne omstillingen.





