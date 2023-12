Vi skal fortsatt ivareta kvinnene

Byrådet har den største respekt for det viktige arbeidet som legges ned av byens ulike kvinneorganisasjoner. Det er ingen tvil om at de sitter på både kunnskap og erfaring om hvilke behov kvinner med ulik bakgrunn har, og som kommunale tjenester ikke uten videre dekker.

For fem år siden ble den søknadsbaserte potten «Tilskudd til tiltak for likestilling og kvinnefrigjøring» innført i Oslo kommune. For 2024 er det satt av 4,3 millioner kroner til den såkalte «kvinnepotten». Det er riktig at det er om lag én million kroner mindre enn det som ble satt av for året vi er i ferd med å legge bak oss, men vi mener det er gode grunner til det.

For oss i det nye blågrønne byrådet står trygg økonomisk styring sentralt. Det er ingen automatikk i at vi vil gi stadig mer til de som allerede får. Men det betyr heller ikke at vi vil nedprioritere organisasjonenes arbeid for likestilling og kvinnefrigjøring.

Flere kvinneorganisasjoner, blant andre Kvinnefronten, går i Dagsavisen (11. desember) ut og frykter at byrådets omprioriteringer mellom kommunens ulike tilskuddspotter vil ramme organisasjonenes arbeid hardt. Vi vil forsikre om at både de og minoritetskvinneorganisasjonene fortsatt skal bli godt ivaretatt av det nye byrådet.

Hovedformålet med kvinnepotten er å støtte prosjekter som bidrar til likestilling og likeverd, motarbeider diskriminering, trakassering og andre former for kvinneundertrykking. Hovedpilarene skal være kvinnefrigjøring og feministiske verdier.

Siden kvinnepotten ble opprettet bærer både søknader om tilskudd, og fordelingen av dem, preg av at det er utfordrende å få søknader som i tilstrekkelig grad treffer formålet med ordningen. Eksempler på det er søknader som retter seg mot aktiviseringstiltak og generell kompetanseheving for kvinner med innvandrerbakgrunn.

Dette er gode og viktige tiltak, men mange av disse søknadene vil kvalifisere for tilskudd fra andre kommunale støtteordninger med integrering som formål.

Byrådet vil utrede et eget kvinnehelsehus i Oslo. Kvinnehelsehuset skal ha særlig kompetanse på minoritetshelse og vold i nære relasjoner.

Søknader som har et tydelig kvinnepolitisk formål, skal fortsatt få tilskudd fra ordningen. Der er det nye byrådet helt på linje med Kvinnefronten. I sitt høringssvar til forskrift for tilskuddsordningen, var Kvinnefronten opptatt av at det er kvinnepolitiske organisasjoner og aksjonsgrupper for kvinnefrigjøring som hovedsakelig bør motta støtte fra ordningen, og at det kvinnepolitiske fokuset skulle være tydelig.

Vi mener dette kan ivaretas innenfor den vedtatte tilskuddsrammen for 2024 på 4,3 millioner kroner.

I tillegg styrker byrådet tiltak rettet mot kvinner ved å sette av to millioner kroner til å utrede etablering av et eget kvinnehelsehus i Oslo. Kvinnehelsehuset skal ha særlig kompetanse på minoritetshelse og vold i nære relasjoner. Kvinnesaken er med andre ord styrket med budsjettet som er vedtatt i Oslo bystyre.





