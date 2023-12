Vi må stå samlet for barna i byen vår

I Dagsavisen den 4. desember skrev Thor Olav Delgado-Rodriguez fra Haugerud IF at jeg har ment at barn skal trene mindre. Jeg syns det er trist at sitatet er blitt tolket slik, og ønsker å presisere at det ikke er hva jeg mener.

Når vi står i en situasjonen der barn får nei av fotballklubber på grunn av kapasitetsmangel, var mitt poeng at både kommunen og idretten har et ansvar for å løse denne situasjonen. Ingen barn skal bli avvist!

I Løren- og Økern-området så utredes det nå plassering for en kunstgressbane, som Høyre var med på å sikre i opposisjon. Det kommer også flere anlegg på Løren, for eksempel står Løren flerbrukshall og aktivitetspark ferdig i 2025. Anleggsetterslepet er stort, og derfor investerer kommunen for omtrent 1,5 milliarder årlig i idrettsanlegg.

Jeg har et bankende hjerte for idretten i Oslo, og har barn som er aktive i idrett. Jeg vet hvor mye idrett betyr for både store og små.

Snart kommer også «Behovsplan for idrett» på høring. Planen legger grunnlaget for kommunens prioriteringer framover, og vi inviterer idretten til å påvirke planen.

Byrådet og idretten er enige om å gi barn og unge en god oppvekst med gode fritidstilbud. Byrådet tiltrådte 25. oktober. På den tiden har vi ikke rukket å bygge eller planlegge nye anlegg. Det betyr ikke at fotballbaner ikke vil være en prioritet fremover. Jeg har allerede hatt møte med fotballpresidenten, Oslo Idrettskrets, NFF Oslo og KFUM om utfordringer og anleggsbehov.

Det er lite konstruktivt at Delgado-Rodriguez sår tvil om mine intensjoner, spesielt når han er opptatt av å snu inntrykket noen ungdommer har om at det offentlige «hater dem». Påstanden hans om at kommunen sender barna i armene på kriminelle er urimelig og drøy.

La oss heller samarbeide om å finne løsninger for å videreutvikle idretten som inkluderingsarena i fellesskap, og ikke så tvil om hverandres intensjoner.





