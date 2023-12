Vetoretten er FNs eneste hindring

Det var veldig leit at USA la ned veto i FN mot en resolusjon om en humanitær våpenhvile mellom Hamas og Israel. For de som lever i dødsangst i Gaza nå, var det et stort svik. Men fred er ennå mulig, selv om USA stemte nei.

FN viser nå som organisasjon at de med overveldende flertall jobber for det som var organisasjonens grunnleggende idé: Å sikre fredelig sameksistens mellom verdens land og folk. FNs generalforsamling stemte et rungende ja til en våpenhvile – 153 land stemte ja, 10 land stemte nei.

Vetoretten i Sikkerhetsrådet er nå FNs eneste hindring. Vetoretten motarbeider FNs fredsarbeid. Og vi må huske at vetoretten oppsto i en helt spesiell situasjon; i en forhandling mellom Stalin og Roosevelt.

Dessverre avtalte de punktet om vetorett, på et tidspunkt da de to trengte å samarbeide under andre verdenskrig. Men hele poenget med FN var å sikre at en krig som andre verdenskrig aldri igjen skulle skje og at kriger i fremtiden skulle unngås.

Henrik Ameln Hoem Henrik Ameln Hoem er lektor ved Blindern vgs med mastergrad i historie. (Privat)

FN er en genial idé, en organisasjon for alle land, for en fredelig verden. Gang på gang samles FNs generalforsamling om fredsløsninger og fredsmeklinger. Og stadig svares det med et veto i Sikkerhetsrådet, fra ett av landene. Derfor er kravet enkelt: Vekk med vetoretten! Dette er et demokratisk krav, og helt berettiget, fra verdens folk og verdens land.

En våpenhvile i Gaza, i kombinasjon med en plan for fredelig sameksistens, kan få slutt på lidelsene på begge sider, både i Palestina og Israel. Da Nord-Irland fant fred, var det nettopp slik det skjedde. IRA gikk med på å legge ned våpnene da de så at en rettferdig sameksistens var mulig.

Dyktige og kloke mennesker fra ulike partier på hver side fant da frem til en inkluderende avtale som sikret at alle var ivaretatt, katolikker og protestanter.

En dag vil USA ikke sende våpen, men utstyr til gjenoppbygging. Og det vil alle andre land også gjøre.

Dette kan skje også for Israel og Palestina. Og de trenger hele verdens støtte for å få det til. Dette blir ikke en avtale mellom Hamas og Israel. Det blir en avtale mellom det palestinske folk og Israel.

En dag vil USA ikke sende våpen, men utstyr til gjenoppbygging. Og det vil alle andre land også gjøre. Støtte for freden. Positiv støtte. Det fortjener dere, Palestina og Israel.





