Å forsvare markedet er høyrepolitikk

I et debattinnlegg i Dagsavisen (12. desember) angriper Ole Hagen i El og IT-forbundet Rødts kraftpolitikk. Han mener at vi svikter sosialistiske prinsipper og allierer oss med Fremskrittspartiet.

Denne fremstillingen er fullstendig misvisende.

Frp og Rødt er ikke enige i kraftpolitikken, selv om Hagen gir det inntrykket. I likhet med Arbeiderpartiet og Høyre er Frp for dagens markedsbaserte strømmarked, der prisen settes på en internasjonal børs. Fremskrittspartiet stemmer også mot alle forslag om at kraftbransjen skal bidra til fellesskapet gjennom skattesystemet – for eksempel når Stortinget skal vedta grunnrenteskatt på vindkraft.

Rødt er for at fellesskapet skal dra nytte av våre felles ressurser. Derfor er vi – i likhet med både Industriaksjonen og det største fagforbundet i privat sektor, Fellesforbundet, mot dagens markedsbaserte kraftbørs.

Sofie Marhaug Sofie Marhaug er stortingsrepresentant og energi- og miljøpolitisk talsperson i Rødt. (Privat)

Rødts forslag er å sette en makspris på hva kraftselskapene kan ta betalt for strøm omsatt i Norge, kombinert med et toprissystem som gjør luksusforbruk dyrere. Vi har foreslått at prisen på vanlig forbruk skal være maks 35 øre/kWt, som altså er langt over kostpris i de fleste norske vannkraftverk.

Disse forslagene står i motsetning til strømstøttemodellen vi har i dag, og som regjeringen og Frp ønsker seg ulike varianter av. Strømstøtten lar kraftselskapene få ta den prisen de oppnår på børsen, mens staten i realiteten subsidierer selskapene ved å betale ut mellomlegget til kundene over statsbudsjettet.

Det har lite med sosialisme å gjøre. Det er snarere en form for sykdomslindring av et marked som har spilt fallitt.

Ole Hagen i El og IT-forbundet påstår at Rødts standpunkt innebærer en politisk høyredreining. Det er dristig historiefremstilling. Var Arbeiderpartiet bare Frps nyttige idioter på 60-tallet, da vi hadde politisk regulerte priser? Slik var det naturligvis ikke.

Det er ikke god sosialistisk politikk at kraftselskapene tjener penger på dagens skyhøye strømpriser. Hagen ser ut til å mene at dagens løsning er god, og at problemet løses ved at kraftselskapene betaler skatt og deler av utbyttet til staten.

Strømstøtten har lite med sosialisme å gjøre. Det er snarere en form for sykdomslindring av et marked som har spilt fallitt.

Rødt er uenig i at dette er godt nok. Vi mener at tilgang på rimelig strøm er en grunnleggende innsatsfaktor og et velferdsgode som ikke bør omsettes som alle andre varer på markedet. Det er fullt mulig å mene at kraftproduksjonen fra norske vannkraftverk er svært verdifull, og samtidig mene at strømmen derfra ikke bør selges til ågerpriser oppnådd på kraftbørsen.

Å mene at den reelle verdien av en vare bare kan settes i markedet, er i alle fall et høyrevridd standpunkt.

Videre frykter Hagen at regulerte priser gjør at overskuddet havner hos private bedriftseiere. Han har selvfølgelig rett i at overskuddene til den kraftforedlende industrien kan øke om strømprisene går ned.

Kanskje kunne selskaper som Alcoa på Lista og REC Solar ha unngått nedlegging og utflagging. Strømmarkedet er like fullt dårlig egnet til omfordeling, og utslag av høye overskudd bør løses gjennom økt selskapsskatt og skatt på høye formuer.

Det er godt med debatt og uenighet i kraftpolitikken. Men å karikere andres standpunkter, og påstå at kritikk av dagens liberaliserte kraftmarkedsmodell er et høyrevridd standpunkt, opplyser ikke debatten. Heldigvis faller påstanden på stengrunn.





