Selvfølgelig skal kvinner bestemme

Abortdebatten må ut av grøfta der politikere diskuterer grensen for selvbestemmelse. Vi må slå fast én gang for alle at vi skal bestemme over vår egen kropp. Framover må debatten handle om kvalitet og tilgjengelighet.

Mens resten av helsetjenesten er blitt drevet fram under parolen «pasientenes helsetjeneste», frontet av spørsmålet «hva er viktig for deg?», skal abortsøkende være fornøyd med ikke å bli nektet tjenesten de trenger.

Men diskusjonen om abort kan ikke lenger handle bare om hvor mange uker vi skal få lov til å bestemme over kroppen vår. Nå må vi kaste nemndene på historiens skraphaug og heller begynne å snakke om tilgjengelighet og kvalitet på abortilbudet.

Jeg har store forventninger til et taktskifte. Abortdebatten kan ikke lenger være et spørsmål om såkalt moral og ubegrunnede grenser for selvbestemmelse. At kvinner skal ha råderett over sin egen kropp må være en selvfølge. Det vi trenger er en debatt om hvordan vi best kan organisere og bedre abort som helsetjeneste.

I fjor kom WHO med nye retningslinjer for abort. WHO slår fast at alle begrensninger i uketall eller tilgjengelighet bare begrenser adgangen til lovlige aborter. Det er ikke innskrenkninger som er veien å gå for å unngå senaborter, men å sikre best mulig tilgang.

I dag må alle som ønsker å ta abort i Norge til sykehuset. Ikke fordi det er nødvendig, men fordi det står i loven at abort skal utføres på sykehus.

I dag må alle som ønsker å ta abort i Norge til sykehuset. Ikke fordi det er nødvendig, men fordi det står i loven at abort skal utføres på sykehus. Til tross for at de fleste selvbestemte aborter blir utført medikamentelt og den faktiske aborten foregår hjemme.

På sykehuset må alle som skal ta abort gjennom en ultralydundersøkelse for å konstatere graviditetens lengde. WHO mener dette er en unødvendig undersøkelse. De slår fast at abort ikke behøver å foregå på sykehus, men hvor som helst der det finnes egnet helsepersonell.

I store deler av Norge er det langt mellom sykehusene og reiseveien kan fort være mange timer hver vei. Når loven slår fast at abort skal foregå på sykehus, innebærer det en begrensing i tilgjengeligheten. For ungdom som ikke ønsker at foreldrene skal vite om det, eller for voksne som lever i kontrollerende forhold, kan reiseveien i seg selv utgjøre en barriere mot å få innfridd sine rettigheter til abort.

En fastlege eller en gynekolog som kjenner deg, eller en helsestasjon i nærmiljøet, kan i mange tilfeller være et langt bedre alternativ enn en travel sykehusavdeling. Skal vi kunne tilby den tilgjengeligheten som WHO anbefaler, er dette et valg den som søker abort selv bør kunne ta.

Diskusjonen om abort kan ikke lenger handle bare om hvor mange uker vi skal få lov til å bestemme over kroppen vår.

WHO går i sine nye retningslinjer inn for at alle restriksjoner på kvinners rett til abort må vekk. De konkluderer med at statens oppgave er å sikre best mulig tilgjengelighet, aksept og kvalitet både til abort og til oppfølging etterpå.

Et regjeringsoppnevnt abortutvalg legger fram sin utredning denne uka. Jeg forventer at den utredninga kommer med forslag til endringer av loven som kan modernisere abortomsorgen.

Vi skal ikke lenger ta til takke med å få lov. Vi vil ha et godt, tilgjengelig, moderne og omsorgsfullt aborttilbud.





Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen