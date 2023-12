Retten til å endre kjønn kan rasere kvinnekampen

Jeg er både maskulinist og feminist. Som feminist ser jeg med stor uro og bekymring på manglende opprop for biologiske kvinners rettigheter. I et samfunn som bestreber seg voldsomt på ikke å tråkke noen grupper på tærne, er risikoen stor for at man ikke tør å ta de nødvendige og prinsipielle debattene.

En av disse springer ut av loven som gir rett til å endre sitt juridiske kjønn. Loven trådte i kraft den 1. juli 2016. Det er flere betenkeligheter ved denne loven, blant annet at et barn på 7 år kan bytte juridisk kjønn dersom bare én av foreldrene ønsker dette.

Det fremgår av lovens § 2 at «personer som er bosatt i Norge og som opplever å tilhøre det andre kjønnet enn det vedkommende er registrert med, har rett til å få endret sitt juridiske kjønn».

Man kan følgelig lese ut av bestemmelsen at man ikke har noen bevismessige krav for å få endret sitt juridiske kjønn, det er tilstrekkelig at man «opplever» det slik. Dersom man opplever å tilhøre det andre kjønn, har man således rett til å få endret sitt juridiske kjønn.

Espen Oseid Danielsen er jurist.

Og her kommer brannfakkelen. Her kommer det som maner til at biologiske kvinner bør fyre i gang et fakkeltog. Lovens § 6 sier tydelig at det nye juridiske kjønnet «skal legges til grunn ved anvendelsen av andre lover og forskrifter».

Forarbeidene til loven fastslår at dette vil gjelde også de regler som angår kjønnskvotering, herunder blant annet til offentlige utvalg og kravet om 40 prosent kvinner i styrene for aksjeselskaper.

Loven gir altså eksempelvis meg rett til å endre mitt juridiske kjønn til «kvinne», og dermed få alle de særrettighetene som tilkjennes kvinner, blant annet i likestillings- og diskrimineringslovens formålsparagraf, studiepoeng og FNs kvinnekonvensjon.

Hvis jeg skal etablere et styre i et aksjeselskap med ni andre kompiser, kan fire av oss bare bytte kjønn. Loven stiller kun til vilkår at fire av oss «opplever» en tilværelse som kvinne. Hvorvidt det er reelt eller ikke, sitter kun personen selv med fasiten på.

Lovens forarbeider viser også til at det ikke er noen begrensning på hvor mange ganger man kan bytte juridisk kjønn. I teorien kan man altså bytte til kvinne før et studieopptak, få tilleggspoeng, og så bare bytte tilbake etter et par måneder. Studieplassen, kanskje på bekostning av en biologisk kvinne, er sikret.

Det er naturligvis forskjell på hva som er lovlig og hva som er riktig i denne saken. At man skal bytte kjønn for å holde kvinner utenfor, er neppe etisk forsvarlig. Men jeg tror ikke politikerne har skjønt hvilken adgang de åpnet for med loven i 2016, og hvor hemmende den kan være for biologiske kvinners likestillingskamp.

Jeg tør nesten ikke spekulere i hvilke konsekvenser åpningen for et tredje juridiske kjønn kan få for samfunnets likestillingsarbeid.





