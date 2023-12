På tide å flytte høyreskolen til museet

Det er noen grunnleggende forskjeller mellom høyresidens og vårt syn på skolen. I alt for lang tid har man lagt opp til en skole hvor et snevert syn på teoretiske ferdigheter blir vektlagt tyngst, med evige tester og prøver.

I AUF har vi lenge ment at det er en høyreskole som like gjerne kan settes på et museum, og nå har også det offentlige utvalget for kvalitetsutvikling i skolen pekt på mye av det samme.

Utvalget skulle se på reduksjoner i dagens omfattende testeregime i skolen for å styrke oppfølgingen av elevers læring og utvikling, og har med det i mandat blant annet anbefalt å fjerne eksamen i grunnskolen.

Det er vi helt enige i. Utvalget forteller om hvordan unge i dag blir bedt om å forberede seg til eksamen helt fra start i skolen, fremfor faktisk å konsentrere seg om å lære seg fagene.

Håkon Einarsve, AUF Håkon Einarsve er sentralstyremedlem og leder for skole- og arbeidspolitikk i AUF. (Andre Kjernsli)

Skolen burde bidra til at elever har søkelys på å trives med å lære seg fag jevnt gjennom hele året, ikke intenst pugge mot en kort prøve på slutten av året. AUF mener man heller burde la elevenes innsats bli verdsatt hele veien, fremfor å la noen timer i en svett gymsal utgjøre en hel karakter.

Det vil være mer rettferdig, mer oppmuntrende i forhold til å delta aktivt i undervisningen gjennom hele året og mer tilpasset virkelighetens arbeidsliv.

Dette viser også hvorfor det er viktig å få høyreskolen ut av norske klasserom, der pugge- og testeregimet dominerer. Selv i Høyres ungdomsskolereform, ment å være et nytt løft for grunnskolen, foreslås det å innføre flere prøver og mer testing.

Framfor å ta elevens opplevelse av stress og press på alvor, prioriterer høyreskolen å intensivere sitt fokus på prøver og prestasjoner. Man skal dele elevene inn i nivåer etter hvor godt man presterer, innføre enda en nasjonal prøve og lage en ny tverrfaglig prosjekteksamen.

Det er langt på overtid at man setter denne høyreholdningen til læring inn på museum, og fjerner dagens eksamensordning.

Hvordan vi velger å legge opp skolen, handler mye om hvordan vi vil at samfunnet skal legges opp. Den sosialdemokratiske skolen skal være et sted hvor praktiske ferdigheter og talenter verdsettes like mye som andre egenskaper – fordi samfunnet er minst like avhengig av begge.

Et viktig steg på veien er å lytte til anbefalingene fra utvalget for kvalitetsutvikling i skolen og fjerne eksamen.

Vi trenger en skole der elever får konsentrere seg om å trives, lære fagene sine, jobbe jevnt gjennom hele året, og der man fokuserer på kompetanse som varer framfor detaljkunnskap man pugget kvelden før. Vi vet jo at det er det viktigste i lengden.

Et viktig steg på veien er å lytte til utvalget for kvalitetsutvikling i skolen sine anbefalinger og fjerne eksamen. Det håper vi regjeringen lytter til nå, så kan høyreskolen settes på et museum.





