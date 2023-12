Nei til spagatisme, Jonas

Til høyre eller venstre? Nei; oppover, sa Jonas Gahr Støre på Aps strategikonferanse. Dette er god retorikk, men kan neppe kalles et klart signal. For enten vi vil eller ikke, må Arbeiderpartiet plassere seg på den politiske høyre/venstre-aksen.

Det er en selvfølge at vi samarbeider med SV når det gjelder budsjettet. Mange felles verdier og valgresultatet gjør dette naturlig. Utspillene fra Arbeiderpartiets nestledere kan imidlertid ikke sies å bidra til økt klarhet.

Tonje Brenna refser de til venstre for oss, mens det kan virker som om Jan Christian Vestre frir til høyresiden. Dermed befinner vi oss i en spagat.

Spagaten er en krevende gymnastisk øvelse – men uegnet som politisk strategi.

Odd Egil Rambøl Odd E. Rambøl er Ap-medlem, siviløkonom og sosiolog. (Mimsy Moller)

Å skylde på dårlig kommunikasjon er en avsporing. Spissformulert er politikk 90 % kommunikasjon og 10 % saksbehandling. Politikere som engasjerer seg på et saksområde uten samtidig å tenke kommunikasjon, forblir saksbehandlere.

Selvsagt skal politikere kunne sakene, men man må alltid tenke kommunikasjon. Det vil si: Samtidig gjøre vårt standpunkt begripelig for våre velgere. Nå virker det som om en del politikere betrakter kommunikasjon som noe som kommer etterpå.

Politikk kommuniseres hele tiden, matkøene er også politisk kommunikasjon. Når Jonas kontant avslår å gi folk som mottar sosialhjelp 1.000 kroner ekstra til jul, så er det kommunikasjon. Og dette handler ikke bare om én tusenlapp til mottakerne. For mange, som ikke står i matkø, kan refleksjonen bli; «jeg kjenner ikke partiet igjen».

Spissformulert er politikk 90 % kommunikasjon og 10 % saksbehandling. Politikere som engasjerer seg på et saksområde uten samtidig å tenke kommunikasjon, forblir saksbehandlere.

Regjeringsmakt betyr initiativets makt. Det gir også mulighet til å samsnakke med folkene saken gjelder. Hvordan oppfattes problemene lokalt, hvilke løsninger ser man? Men når det gjaldt sykehusene i nord, ba departementet bare om en utredning – med svar. Resultatet av helseministerens «kommunikasjon» er så langt protesttog og ett utmeldt kommuneparti.

Påstanden om at Arbeiderpartiet er et næringslivsfiendtlig parti er en del av Høyres «arvesynd». Høyres næringspolitikk er en monoteistisk religion, der skattekutt er Guden. Høyres svar på enhver utfordring – enten det økonomisk er sol eller regn – er lavere skatt. Men Høyre kan ikke nevne ett lavskattland som har gjort det bedre når det gjelder vekst og velferd enn landene i Nord-Europa.

Den sosialdemokratiske metode er å nærme seg målet gjennom stadige kompromisser – kompromisser som flytter virkeligheten.

Kompromisser med høyresiden kan være nødvendig, også om man har flertall. Det er viktig med brede vedtak som blir stående selv om de ikke er hundre prosent. Men selv om skrittene kan være korte, må retningen være klar!

Den sosialdemokratiske metode er å nærme seg målet gjennom stadige kompromisser – kompromisser som flytter virkeligheten. Høyre er rævdilteren, som er med etter noen år. Stein Ørnhøi traff innertier da han sa: «Intet parti har vært en bedre forsvarer av sine tapte saker enn Høyre».

Hva bør så være Arbeiderpartiets strategi? Vi må i hvert fall ikke henfalle til spagatisme. I spagat kommer man verken til høyre, venstre eller opp. Den kan nok gi nærhet til underlaget, men gir neppe den ønskede nærkontakt med velgerne. Arbeiderpartiet må ha klare saker og tydelige standpunkter som skiller oss fra høyresiden. Til venstre vil man finne løsninger, innenfor en ansvarlig ramme.

I TV-komedien «Makta» fremstilles Reiulf Steen som en halvtomsing – i den virkelige verden hadde denne versjonen knapt blitt listefyll til et kommunevalg. Arbeiderpartiets plass er på venstresiden, sa Reiulf Steen, på den siden hjertet banker – der hjertelaget er.

Han forsto noe helt vesentlig: Politikk er også følelser.

Reiulf Steen forsto noe helt vesentlig: Politikk er også følelser.

Odvar Nordlie, som skal representere høyresiden, blir også fremstilt som en halvtomsing. Hans credo var: Vi må bruke våre muligheter slik at de minste blant oss, de som sitter nederst ved bordet, om de i det hele tatt har fått en plass ved bordet, også føler trygghet.

Det påstås at Trygve Bratteli ikke ville brukt et ord som «velferdsprofitører». Kanskje ikke, men jeg er sikker på at Bratteli hadde tatt skarpt avstand fra barnehagemilliardærer som sender våre skattepenger til Sveits, i stedet for å bruke dem på ungene. Utdanningsdirektoratets utredning «Private barnehager – ikke en og samme ting», viser at store konsern har flere barn per barnehagelærer enn øvrige private barnehager.

Det er også en betydelig lavere andel barne- og ungdomsarbeidere i de store konsernenes barnehager enn i øvrige private barnehager. Dette gir selvsagt store konsern lavere personalkostnader. Men de får det samme tilskuddet fra staten som det man mottar i kommunale barnehager. Da blir det selvfølgelig penger til overs.

Helle Cecilie Palmer: Det er ikke rart at mange gruer seg til jul

Hvor havner så disse pengene? Finansavisen 19.12. 2021: «På halvannet år har norske barnehagedrivere solgt barnehageeiendommer for 14,1 milliarder kroner. Eierne henter ut milliarder». DN Magasinet fortalte 15.10.23, at 138 barnehageeiendommer i Læringsverkstedet, eid av Sveits-ekteparet Hans Jacob og Randi Sundby, ble solgt til det svenske fondet SBB for 4,2 milliarder.

Det er mulig Bratteli ikke ville ha brukt ordet velferdsprofitører, men han hadde garantert vært enig i at her var penger bevilget til barns velferd blitt tatt ut som profitt.





Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen