Dyrtid øker helseforskjellene

Onsdag offentliggjorde Helsedirektoratet sin årlige rapport om utviklingen i det norske kostholdet, med nye tall om matvareforbruket som bekrefter en urovekkende utvikling. LHL ser med bekymring på resultatene og krever umiddelbare politiske tiltak for å snu trendene.

Barn og unge lider under kosthold som i stadig større grad avviker fra helsemyndighetenes anbefalinger og målene i handlingsplanen for bedre kosthold (2017–2023). Tallene viser at forbruket av frukt, bær, grønnsaker og grove kornprodukter ikke bare har stagnert, men faktisk går i feil retning.

Forbruket avslører også at vi fortsatt har et høyt inntak av mettet fett og sukker. Matforsyningsstatistikken tyder på at vi ikke vil oppnå målene i nasjonal handlingsplan når tallene for 2023 kommer neste år. Dette er alvorlig når kostholdet spiller en avgjørende rolle både for folks livskvalitet og i utviklingen av livsstilssykdommer, som blant annet hjerte- og karsykdommer.

Frukt- og bærforbruket har gått ned med hele ni prosent de siste 10 årene, og det er på høy tid å innse at vi står overfor en trend som må snus. Ungdata-undersøkelser bekrefter også at sosiale forskjeller i kostholdet øker, der barn fra familier med lavere inntekt og utdanning spiser mindre av det som er bra for dem. Dette er en utfordring som må møtes med konkrete og inkluderende samfunnstiltak.

Mari Larsen, konstituert generalsekretær LHL (LHL)

LHL har lenge kjempet for en sunn skatteveksling, der sunn mat blir rimeligere gjennom lavere skatter og usunn mat dyrere gjennom høyere skatter og avgifter. Vi vet at pris i dag er den aller viktigste faktoren i forbrukeres valg ved matinnkjøp. Vi mener derfor det er på høy tid å bruke økonomiske virkemidler for å fremme sunnere spisevaner blant befolkningen.

I tillegg til skatte- og avgiftsendringer bør regjeringen også sørge for å innføre sunt og gratis skolemåltid, ikke bare omtale det i festtaler. Å tilgjengeliggjøre sunn mat til alle barn i skolen vil utfylle skolens potensiale til å være en arena der gode helsevaner blir formet.

Et sunt kosthold er ikke bare nøkkelen til bedre fysisk helse, men også til økt konsentrasjon, læring og trivsel blant våre unge.

De siste matvaretallene krever handling. La oss sørge for at Norge blir et foregangsland for et sunt kosthold, der alle har lik tilgang til næringsrik mat.

Vi må adressere disse utfordringene, særlig i en dyrtid preget av prisvekst, økonomisk usikkerhet og fattigdom. Økte priser på sunn mat vil forsterke de sosiale helseforskjellene. Det er derfor viktigere enn noensinne at politikerne tar ansvar og gjennomfører en utjevnende helse- og samfunnspolitikk.

De siste matvaretallene krever handling. LHL oppfordrer regjeringen til å prioritere befolkningens helse ved å iverksette nødvendige politiske tiltak. Det er på tide å investere i fremtiden til våre barn og unge ved å danne grunnlaget for sunne spisevaner som vil vare livet ut.

La oss sammen sørge for at Norge blir et foregangsland for et sunt kosthold, der alle har lik tilgang til næringsrik mat. Vi kan ikke lenger ignorere disse tallene – det er på tide å handle for helsen til kommende generasjoner.





Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen