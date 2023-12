Hvor er Høyres ryggrad?

Som journalist i Moss og i riksdekkende tidsskrifter i flere perioder er jeg blitt kjent med mange dyktige Høyre-politikere. Jeg har i stor grad oppfattet at dette er anstendige politikere med integritet, og som har vært modige nok til å stå stødig i ulike politiske kamper.

Men i én sak er det skjedd en endring.

Jeg er forundret over at Høyre-medlemmer over hele landet unnlater å se prinsipielt på de grove feilene Erna Solberg har begått i sin statsministerperiode. Selv om de liker sin partileder, så må det være mulig å forstå at inhabilitet for en statsminister er ytterst alvorlig.

Om man liker eller misliker en topp-politiker er uinteressant når spørsmål om mange brudd på habilitetsreglene blir avdekket.

Paul Norberg Paul Norberg er tidligere redaktør i Moss Dagblad og tidligere journalist i Dagsavisen Moss Dagblad. (Elisabeth Skovly)

Personlig ga jeg tidlig uttrykk for at Anniken Huitfeldt (Ap) burde gå av som utenriksminister da hun sto fram og fortalte om sin ektemanns aksjehandel. Og dette var langt mindre alvorlig enn saken til Erna Solberg. Jeg var også klar på at Bjørnar Moxnes umiddelbart burde gå av som partileder da han stjal solbriller på Gardermoen.

Det har ingen betydning at jeg liker begge disse politikerne.

Men Høyres medlemmer har tydeligvis en annen oppfatning når det gjelder sin partidronning. De slutter opp om en politiker som ved flere anledninger har satt seg selv foran Norges befolkning. Hun har demonstrert at hun ser sin egen person som viktigere enn landets demokratiske institusjoner, og hun gir dermed politikerforakten et ansikt.

Jeg minner om den famøse 60-årsfeiringen hun gjennomførte med for mange gjester under pandemien. Alle andre måtte holde seg i skinnet når det gjaldt sosialt samvær, men ikke Erna. I England måtte statsminister Boris Johnson gå av etter «partygate» under pandemien.

I aksjesaken har hennes ektemann, Sindre Finnes, angivelig løyet systematisk for henne i åtte år. Økokrim har kommet fram til at «intet ulovlig er blitt begått». Problemet med inhabilitet er at det skaper usikkerhet om hva som er rett og feil – eller hvem man kan stole på.

Har Økokrim reflektert over hvorfor den høyst aktive aksjehandleren Sindre Finnes kun har tjent 1,8 millioner kroner på åtte år?

Dagens leder i Økokrim ble utnevnt av Erna Solbergs regjering. Tidligere nestleder i Økokrim er advokat for Sindre Finnes. Så viser det seg at Økokrim ikke en gang bryr seg om å snakke med de to ektefellene for å kunne klargjøre om det har vært innsidehandel med aksjer i familien. Sjelden er inhabilitet blitt så offentlig eksponert i norsk offentlighet.

Jeg undrer: Har Økokrim reflektert over hvorfor den høyst aktive aksjehandleren Sindre Finnes kun har tjent 1,8 millioner kroner på åtte år? Har politietaten sjekket om dette faktisk er sant? Sindre Finnes har jo åpent erkjent at han er en løgner. Er det mulig at han har vært så smart at han har skjult at fortjenesten har vært langt høyere?

Den 19. september skrev Dagens Næringsliv at Sindre Finnes eide aksjer i utlandet og hadde sin portefølje hos en forvalter i Sveits frem til 2020. Der ble han, etter eget utsagn, utsatt for et bedrageri. Ble bedrageriet anmeldt? Er disse opplysningene blitt undersøkt av Økokrim?

Hadde jeg vært aktiv journalist i dag, ville jeg ha stilt denne type spørsmål blant annet fordi ingen kan ta Sindre Finnes’ ord for god fisk. En mann som lyver for sin egen ektefelle, også i den tid hun var statsminister, er naturligvis ikke troverdig når han forteller sin pengehistorie.

Det er derfor svært urovekkende at Økokrim har tatt så lett på denne oppgaven. Men med det nettverket som Solberg/Finnes har bygd opp, er det tydelig at det er «makta som rår».

Tirsdag 21. november 2023 sendte Høyre ut en pressemelding med en uttalelse fra Finnes. Her lover han å slutte å handle aksjer. Legg merke til at det er Høyre som sender ut pressemeldingen, mens Sindre Finnes synes synd på seg selv og uttaler at «… dette er en tung beslutning, fordi aksjehandling er hans hobby» (kilde: NRK).

Brannslokkingen er i full gang for å bane veien for Erna som statsministerkandidat. Men her er vi også ved inhabilitetens og løgnernes iboende faenskap. Det er ikke mulig å stole på folk som har vært inhabile i utallige saker (Erna) eller folk som har vist seg å fare med løgn (Sindre).

Dermed er jeg tilbake til utgangspunktet: Hvorfor vil ikke Høyres medlemmer og sympatisører ta et prinsipielt standpunkt til Erna Solbergs arrogante uttalelse om at hun er ønsket som videre partileder og statsministerkandidat i 2025? Og dette allerede før kontrollkomiteen på Stortinget har konkludert i saken.

Jeg har kjent en rekke Høyre-politikere gjennom de siste 40–50 årene. Vanligvis oppfattet jeg dem som mennesker med integritet, og som har vært i stand til å se prinsipielt på politiske saker og på de reglene som gjelder innen det politiske systemet.

Hva skal til for at politikere på ulike nivåer må ta et ansvar i framtida hvis landets største parti bøyer unna i denne saken?

Habilitetsspørsmål er en viktig del av dette regelverket. Hvorfor nekter dagens høyrefolk å forstå konsekvensene av å underlegge seg maktapparatet til Erna Solberg? Hva skal til for at politikere på ulike nivåer må ta et ansvar i framtida hvis landets største parti bøyer unna i denne saken?

I dag virker det som om ingen tør å stå opp mot maktapparatet som er bygd opp rundt Erna Solberg. Angivelig fordi de er redde for å falle i unåde. Kanskje miste posisjoner og status. Det er en trist utvikling, og det er trist for demokratiet.

Hvis Høyres politikere og medlemsmasse fortsetter sin ukritiske hyllest av Erna Solberg, så er det i praksis det samme som å si at det er fritt fram å sette seg selv over de demokratiske institusjonene i Norge.

Jeg håper at Høyres medlemmer retter ryggen sin og husker på hvorfor de har engasjert seg politisk. Jeg tror ikke det var for ukritisk å underlegge seg autoriteter. Jeg håper og tror at Høyres lokal-, fylkes- og rikspolitikere ikke er så feige som de hittil har vist overfor maktapparatet til Erna Solberg.





Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen