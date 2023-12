Hva kan vi egentlig lære av PISA?

Norske PISA-resultater er på vei ned, og politikere uttrykker uro over at grunnleggende ferdigheter i matematikk og lesing er synkende og at det samme gjelder kunnskapsnivået i naturfag.

PISA måler imidlertid ikke de grunnleggende ferdighetene, men hvordan elevens ferdigheter og kunnskaper i de nevnte fagene, er egnet til å møte utfordringer i det virkelige livet. Det vil si at du både kan regne store deler av pensum og lese bøker, uten at du nødvendigvis gjør det bra på PISA-testen.

Alle som uttaler seg om denne undersøkelsen burde ta en slik test, slik at de får bedre forståelse for hva den går ut på. Dessverre har jeg vansker med å finne igjen de frigjorte oppgavene, men jeg har hatt mulighet til å følge noen klasser gjennom testen og til å forberede nye ved å gjennomgå tidligere oppgaver, som var frigjorte.

For å løse disse oppgavene må du ha utholdenhet til å lese tekster av ulike lengder under tidspress. Du må deretter kunne svare på spørsmål av ulik vanskelighetsgrad, og de kan være formet på en måte som du ikke er vant til.

Når det gjelder naturfag, inneholder faget et stort antall ulike emner. Det kan være tilfeldig hva din klasse har gjennomgått. En av mine elevgrupper fikk spørsmål om et tema som vi skulle begynne på først senere på året. Likevel klarte denne klassen seg meget bra, og da jeg spurte elevene om hvorfor, svarte de at det bare var å ta seg tid til å tenke.

Ut fra min erfaring tester PISA først og fremst utholdenheten til å lese en mer eller mindre kjedelig tekst og i tillegg evnen til kreativ tenkning. Når det gjelder utholdenhet i lesing har flere undersøkelser vist at denne er synkende i Norge, og når det gjelder tankeevnen har jeg observert at stadig færre klarer å anstrenge seg til å løse mer utfordrende oppgaver.

Å delta i en PISA-undersøkelse er som å bli tatt ut til å representere Norge i en landskamp uten å være særlig forberedt.

Denne utviklingen har skjedd parallelt med den økende bruken av ulike digitale verktøy og underholdningsmaskiner. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun frykter at det kan være en sammenheng, og hun er ikke den eneste som har slike mistanker.

Å delta i en PISA-undersøkelse er som å bli tatt ut til å representere Norge i en landskamp uten å være særlig forberedt. Innleveringen din er anonym. I en slik situasjon er det ikke alle som yter full innsats.

Kanskje tar norske elever dette oppdraget stadig mindre seriøst. Kanskje er det en rekke andre forhold som bidrar til at resultatene synker. Vi skal derfor være forsiktige med å trekke for raske og bastante konklusjoner.





