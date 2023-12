Regjeringen har sørget for en ny skam

For litt siden kunne vi lese (TV 2 4. desember) at vår egen statsminister hadde liret av seg noen uvitende ord fra Stortingets talerstol. Dette skapte raseri fra de som vet hva de snakker om. Statsministeren aner ikke hva han snakker om. Det er klinkende klart.

Jonas Gahr Støre mente at ingen trengte å stå i matkø i Norge, og at det bare var å gå på Nav og få hjelp. Det er surrealistisk å se hvor uvitende en mann kan være om landet han sitter og styrer. Det gir assosiasjoner til pidestall, og er et stygt bilde å få i tankene.

Nå kan vi også lese (NRK 6. desember) at arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna er like høytflyvende og uvitende i sin oppfatning av matkøer og fattigdom i Norge. Når hun kan lire av seg like uvitende ord som statsministeren, er det grunn til at flere reagerer på ordene «Står du i matkø fordi du kan, eller står du i matkø fordi du må?»

Hvordan kunne slike uvitende, empatiløse mennesker bli valgt til å styre landet? I deres regjeringstid har fattigdommen økt, og med slike uttalelser som disse to har kommet med, skjønner vi hvorfor. De aner ingenting om hvordan folk under dem har det.

Berit Helberg Berit Helberg, MPP – for naturen. (Privat)

Vi kan til og med lese at Norge får refs (Dagsavisen 6. desember) angående barn og fattigdom. Norge har vært blant de dårligste landene i Europa til å løfte barn og familier ut av fattigdom siden finanskrisen, skriver Unicef i en ny rapport. Fattigdommen blant barn har nemlig økt med 10 % siden da. 110.000 barn lever i fattigdom i Norge.

Hva vil Støre og Brenna si til de barnefamiliene som «velger å stå» i matkø?

Grasrota sliter. Rentene øker, matprisene øker, strømprisene øker. Stadig flere sliter, mens alt som står i huet på regjeringen er å åpne for omstridt gruvedrift på havbunnen, drepe rødlista rovdyr og oppfordre til mer kjøtteting. Tre saker hvor regjeringen går i stikk motsatt retning av forskernes råd om natur og ernæring.

Samtlige i ledende posisjoner på Stortinget burde blitt avkrevd å forsøke å leve på inntekten til en av de som «har valgt» å stå i matkø fordi «de kan». En hel måned.

Regjeringen har sørget for en ny skam. For jeg pleide å være stolt av å være norsk. Det er jeg ikke lenger. Men derfra og til nå, har det oppstått noe nytt: Norgesskam. Og en dyp forakt for de som sitter med makta nå.

Samtlige i ledende posisjoner på Stortinget burde blitt avkrevd å forsøke å leve på inntekten til en av de som «har valgt» å stå i matkø fordi «de kan». En hel måned. Deretter kunne de ha fått lov til å uttale seg – da endelig med erfaring og visshet om hva det faktisk dreier seg om.





Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen