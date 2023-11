Dagsavisen bommer om kriminalitetsforebygging

Det aller viktigste for det blågrønne byrådet er hensynet til byens barn og unge. Det skal være trygt og godt å vokse opp i Oslo. Etter åtte år med rødgrønt byråd overtok vi en by hvor voldskriminaliteten har økt siden forrige gang Høyre satt med det politiske ansvaret.

Særlig er vi bekymret for at volden blant unge har vokst kraftig i perioden. Volden er dessuten blitt grovere, og stadig flere unge bærer kniv.

Dette er en svært alvorlig utvikling, og den bør behandles med det største alvor. I stedet for å gå inn i det som er et alvorlig samfunnsproblem med forslag til konstruktive løsninger, løper Ap fra ansvaret både nasjonalt og lokalt. De vil heller invitere til en banal og uvesentlig politisk krangel.

Én ting er at Arbeiderpartiet tror på sitt eget politiske spinn, men at Dagsavisen på lederplass (29. november) ukritisk videreformidler det er skuffende.

Da Høyre i høst lanserte en tipunktsplan mot ungdomskriminalitet med en beregnet prislapp på 75 millioner kroner, var kritikken fra Ap at «halvparten av dette gjør vi allerede, og den andre halvparten er nasjonalpolitikk.»

Vi har ikke kuttet en krone. Snarere tvert imot. Kritikken er helt meningsløs.

Nå lurer de på hvor pengene de selv hevder å ha satt av til kriminalitetsforebyggende arbeid er blitt av. Vi har ikke kuttet en krone. Snarere tvert imot. Kritikken er helt meningsløs.

Jeg forventer at Ap på Stortinget følger opp og sikrer flertall for lovendringer som vil styrke det kriminalitetsforebyggende arbeidet som Høyre har tatt initiativ til. Når det gjelder forebyggende tiltak kommunen rår over har vi på drøyt to uker tatt flere grep.

Vi styrker blant annet grunnfinansieringen av skolene med over 100 millioner kroner slik at flere skoler kan følge opp elevene tettere, og holde kveldsåpent. Skolehelsetjenesten styrkes med 22 årsverk neste år, og dobbelt så mange i 2025. Avhopperprogrammet EXIN gjøres permanent, og tilbudet om Rask psykisk helsehjelp til unge over 16 år utvides til alle bydeler.

Vi omdisponerer 1,5 millioner kroner fra en lite brukt tilskuddsordning på nesten 6 millioner kroner, og styrker tilskuddsordningen for kriminalitetsforebyggende tiltak i regi av frivillige og ideelle organisasjoner tilsvarende.

Størstedelen av de omtalte 75 millionene var tenkt knyttet til innføring av en fritidsordning som skal sikre at barn, uavhengig av foreldrenes inntekt, skal få anledning til å delta på organiserte fritidsaktiviteter.

Det er dyrtid og gjennom samarbeidsavtalen mellom Høyre, Venstre, KrF og Frp er vi enige om å sette av hele 100 millioner kroner til formålet, og at den endelige innretningen avklares mellom de fire partiene på nyåret.

Jeg håper Dagsavisen i fremtiden sjekker fakta før de ukritisk formidler politisk spinn og feilaktige påstander.





