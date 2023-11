En kriminalomsorg i forvitring

Jeg har jobbet i kriminalomsorgen i snart 35 år, og har i de fleste av disse årene vært stolt av å være en del av et veldig viktig samfunnsoppdrag.

Jeg har stor tro på Kriminalomsorgens målsetninger og våre virksomhetsstrategier, men en stadig mindre tro på gjennomføringsevne og politikernes vilje til å prioritere et av de viktigste samfunnsoppdragene i vår tid.

Vi skal gjennomføre den straffeutmålingen som idømmes, stille varetektsplasser til disposisjon for politiet, samt legge forholdene til rette for at innsatte får et kriminalitetsfritt liv når de en gang skal bli våre naboer. Gjentagelsesproblematikk bekjempes ikke gjennom straff, men ved gode endringsprosesser og et godt tilrettelagt tilbud.

Kriminalomsorgen står i en bemanningskrise som etter min oppfatning handler om at avlønning av fengselsbetjenter ikke er i samsvar med den krevende jobben de står i. Dette har blant annet ført til at kriminalomsorgen vil mangle flere hundre fengselsbetjenter de neste årene.

Ole Jonny Rydland Ole Jonny Rydland er fengselsleder i Romerike fengsel. (Privat)

Her må ansvarlig myndighet sikre en avlønning som gjør at vi klarer å rekruttere og beholde fengselsbetjenter i et krevende, men samtidig utrolig interessant og spennende yrke. Vi savner en nasjonal plan for både å håndtere bemanningsmangelen vi har i dag og det som er varslet de kommende årene.

Jeg møter ansatte som gjør en fantastisk god jobb og som er utrolig stolte av yrket sitt, men som ikke får utført jobben og yrket de har søkt seg til.

Bemanningskrisen i kriminalomsorgen går utover innsatte og ansatte. Lav bemanning gjør at endringsarbeidet må nedprioriteres. Dette resulterer i at innsatte ikke får den oppfølgingen de sårt trenger for å kunne jobbe med sin kriminalitet og sin tilbakeføring til samfunnet på en god måte. Lav bemanning fører til flere uønskede hendelser knyttet til vold og trusselhendelser mot ansatte og innsatte seg imellom.

Jeg har i den senere tiden gjennomført samtaler og avholdt allmøter med mange ansatte om bemanningssituasjonen kriminalomsorgen og vi som fengsel står i. Jeg møter ansatte som gjør en fantastisk god jobb og som er utrolig stolte av yrket sitt, men som ikke får utført jobben og yrket de har søkt seg til.

Ansattes innsats og mulighet til å gjøre en god jobb er helt avgjørende for at kriminalomsorgen skal nå målene sine, og at innsatte kan leve et kriminalitetsfritt liv etter løslatelsen.

Min bønn til de ansvarlige og bevilgende myndigheter er å sikre en generell budsjettmessig styrking av kriminalomsorgen, som igjen vil sikre tilstrekkelige ressurser med godt motiverte ansatte til å gjøre jobben. Gjennom det kan vi levere godt på samfunnsoppdraget vårt, og etterleve kriminalomsorgens visjon «Straff som endrer» på en betryggende måte for den enkelte og for samfunnet.





