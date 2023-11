I disse dager skal Stortinget ta stilling til om vi skal åpne opp for gruvedrift på havbunnen, nærmere bestemt i Arktis. Å åpne for mineralutvinning i disse områdene er ekstremt omstridt.

Alle miljøorganisasjoner ber regjeringen om å avlyse åpningen. Miljødirektoratet fraråder en åpning. Fiskenæringens organisasjoner er bekymret for konsekvensene for livet i havet. Selv Equinor, det selskapet som kjenner kontinentalsokkelen aller best, mener at det er en dårlig idé å åpne for gruvedrift på havbunnen nå.

Likevel kan regjeringen sikre seg flertall i Stortinget sammen med ett eller to partier fra høyresiden. Arbeiderpartiet anklager ofte Rødt for å utgjøre en slags hestesko med Fremskrittspartiet, fordi vi vil regulere strømprisene. Når det kommer til saker som angår natur og klima er derimot bordet snudd. Da er det Arbeiderpartiet og høyrepartiene som er politisk likesinnede.

Både Høyre og Fremskrittspartiet sier de er positive til åpning for gruvedrift på havbunnen, selv om Høyre fremstår noe mer forbeholdne i sine uttalelser. Hvis Høyre trekker i nødbremsen, kan regjeringen bli stående igjen i en allianse med Fremskrittspartiet.

Sofie Marhaug er stortingsrepresentant Rødt og 2. nestleder i energi- og miljøkomiteen. (Ihne Pedersen)

Jeg må ærlig innrømme at jeg sjelden har følt meg så maktesløs som nå, under behandlingen av mineralvirksomhet på havbunnen. Jovisst er jeg vant til at regjeringen verken prioriterer klima eller miljø skyhøyt, men å åpne opp helt nye, sårbare områder for gruvedrift er et helt nytt nivå av miljøfiendtlighet.

Dersom regjeringen åpner for å lete og utvinne havbunnsmineraler sammen med hele eller deler av høyresiden, så åpner de for store, irreversible inngrep i naturen vår. Og de gjør det mot en brei allianse – breiere enn i en rekke andre miljøpolitiske spørsmål.

Mitt innstendige råd til regjeringen er dette: Det er ikke for sent å snu! Jeg er overbevist om at det motstanden også er sterk internt i regjeringspartiene. AUF har allerede vært klinkende klare på at de vil sette gruvedrift på havbunnen på pause. Både Rødt, SV, Venstre og KrF står klare til å danne et flertall med regjeringen mot mineralutvinning til havs.

Mineralene forsvinner ikke av at vi lar dem bli liggende på havbunnen. Livet i dyphavet er langt på vei uutforsket. Vi vet rett og slett ikke konsekvensene av hva vi setter i gang med hvis vi åpner for gruvedrift i disse ukjente områdene.

I norsk naturforvaltning har vi lovfestet føre var-prinsippet. I praksis er politikerne i ferd med å gi fullstendig blaffen i dette prinsippet. Saken vi nå har til behandling kan bli stående som et kroneksempel på at naturmangfoldloven knapt er verdt papiret den er skrevet på.

Regjeringen har nå et valg om å trosse advarslene fra Miljødirektoratet, miljøorganisasjonene, fiskerinæringen og Equinor – og fra partier både til venstre og i sentrum av politikken.

Det vil være en miljøpolitisk tragedie, som vil hefte ved regjeringen Støre i flere tiår fremover.

De kan i stedet danne en hestesko med et eller flere partier lengst til høyre, og dermed vedta det mest radikale og irreversible angrepet naturen er blitt utsatt for på mange år. Det vil være en miljøpolitisk tragedie, som vil hefte ved regjeringen Støre i flere tiår fremover.

Har Arbeiderpartiet og Senterpartiet glemt at føre var er bedre enn etter snar? Ta til vettet!





