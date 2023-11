Det haster med lavere skatt

Regjeringa signaliserte før valget at de ønsket å benytte skattesystemet til økt omfordeling. Dette har så langt skjedd i liten grad på tross av at behovet for omfordeling er blitt mer prekært grunnet økende priser og renter.

Det haster med å gi lavere skatter for dem som sliter mest.

I Norge har det vært enighet om å bruke staten til å justere den økonomiske ulikheten som markedskreftene skaper. Det kan skje gjennom skattesystemet og gjennom velferdssystemet. Dagens regjering synes å ha hovedfokus på det siste.

Støre-regjeringen har med sine skatteendringer gått i retning av et noe mer progressivt skattesystem, men det har gått i sneglefart. Også i statsbudsjettet for 2024 framheves det at «regjeringen foreslår moderate justeringer i utjevnende retning».

Hvis man studerer tabeller i dette budsjettet, gis det skattelette på mellom 200 og 400 kroner per år for grupper med bruttoinntekt mellom 250.000 og 700.000 kroner. Det utgjør en skattelette på om lag 25 kroner per måned. Med så marginale skattelettelser betyr det lite at om lag 85 prosent av skattyterne får redusert inntektsskatt.

Under 30 kroner i måneden i skattelette bidrar ikke til å gjøre den økonomiske situasjonen lettere for husholdninger som nå sliter med høye rentekostnader og matpriser.

Når det er svært krevende for mange husholdninger å betale nødvendige utgifter til bolig og mat, må skattelettelser for middel- og lavtlønte prioriteres vesentlig høyere av en rødgrønn regjering, særlig om de skal ha håp om å vinne neste valg.

Forbruksforskningsinstituttet SIFO har gjort en undersøkelse som viser at vi nå har i overkant av 151.000 husholdninger som er «ille ute» med hensyn til sin private økonomi. Videre viser undersøkelsen at rundt en tredjedel av husholdningene har anstrengt økonomi.

En av de viktigste oppgavene for alle politikere er å skape trygghet og frihet for innbyggerne. Vårt velferdssamfunn bygger på å sikre folk velferd, både på kort og lang sikt. Hva er vel verre enn frykten for ikke å kunne betale husleia og nødvendige matinnkjøp neste måned? Og hva betyr det for folks sosiale liv og psykiske helse?

Minstefradraget for lønnsinntekt foreslås uendret fra 2023 til 2024. Om dette økes, vil det særlig styrke økonomien til mange husholdninger med anstrengt økonomi. Det vil også være i tråd med den såkalte arbeidslinja – at det skal lønne seg å jobbe.

I statsbudsjettet foreslås det en marginal skatteøkning for høy-inntektsgrupper. Alle med bruttoinntekt over 1 million får 66 kroner per måned i skatteøkning. Denne gruppa utgjør 577.100 personer, ifølge statsbudsjettet for 2024.

Når mange nå befinner seg i en krevende økonomisk situasjon, bør det være slik at vi med gode inntekter tar en større del av den økonomiske byrden, også over skatteseddelen. Det vil både virke utjevnede og dempe faren for økt inflasjon. I disse svært vanskelige økonomiske tider tror jeg det er stor vilje i den norske befolkning til å dele og omfordele med andre.

Økt skatt for unødig høye lederlønninger vil komme fellesskapet til gode. Det kan i tillegg redusere gevinsten ved å motta grådig høye lederlønninger og bidra til at det blir lettere å få gjennomslag for fortsatt moderate lønnsoppgjør framover. De lavtlønte har hatt klart dårligst lønnsutvikling etter pandemien, vist i rapporten «Månedslønn og ulikhet gjennom 25 år» fra SSB i oktober i år.

Denne økende økonomiske ulikheten er svært skadelig for et samfunn. Det er på tide at maksimal marginalskatt økes gradvis til minst på samme nivå som i de øvrige nordiske land, hvor alle er på godt over 50 %. Mens marginalskatten, skattenivået på siste tjente krone, for lavinntektsgrupper bør kunne reduseres.

Selskapsskatten er redusert med over 20 % siden 2013. Det har i stor grad har tilfalt høyinntekts husholdninger med eierskap i aksjeselskaper.

Det er om lag to millioner personer over 17 år med årsinntekt på 200.000–600.000 kroner. Om Støre-regjeringen ga alle disse 1.000 kroner i skattelette per måned, ville det koste staten 24 milliarder kroner.

Mange lønnstakere i disse inntektsgruppene viste under koronapandemien sin betydning for at samfunnsmaskineriet skulle fungere. Mens mange høyinntektsgrupper hadde privilegiet med å sitte hjemme, beskyttet bak en PC-skjerm.

Finansdepartementet kan sikkert regne ut en mer finmasket fordelingsprofil – fremfor å overbevise våre folkevalgte om at man ikke har mer økonomisk handlingsrom til å imøtekomme de husstandene som nå sliter mest.

Regjeringen kan selvsagt argumentere med at for mye i skattelette for «vanlige folk», kan bidra til økt inflasjon som følge av økt etterspørsel. Men det er gjort beregninger ved Universitetet i Oslo som viser at om man svekker statsbudsjettet med 30 milliarder kroner, vil det bare bidra til en økt inflasjon med om lag 0,1 prosentpoeng.

Hvor blir det av en mer utjevnende skattepolitikk på det flesteparten av oss skal leve av i disse økonomiske krisetider – vår inntekt?

Om den nevnte høyinntektsgruppa på 577.100 personer med over én million kroner i årsinntekt skulle få økt inntektsskatt med 1.000 kroner per måned (i gjennomsnitt), ville det ha styrket statsbudsjettet med nesten 7 milliarder.

Våre stortingspolitikere bør nå prioritere å styrke vanlige folks privatøkonomi og eventuelt nedprioritere deler av statens utgifter som er av mindre betydning for folks velferd og økonomiske trygghet.

Skattesatsene på inntekt foreslås omtrent uendret i dette, som i det forrige statsbudsjettet. Det ble gitt svært små skattelettelser i 2022 og 2023 for lønnsmottakere med lave og middels inntekter. Til sammenligning er selskapsskatten redusert med over 20 % siden 2013. Det har i stor grad tilfalt høyinntekts husholdninger med eierskap i aksjeselskaper.

Selv om dagens regjering har en mer utjevnende skattepolitikk enn de forrige Solberg-regjeringene, bør og kan forskjellene fra den forrige regjeringen bli vesentlig større.





