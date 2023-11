Vi er ikke så rike lenger i Norge

Norge er blant de rikeste landene i verden. Oljefondet har passert 15.000 milliarder kroner. Det er en anselig formue selv om norske kroner har blitt mindre verdt.

Men norske lønninger strekker ikke lenger til for å unne seg litt luksus i utlandet. Når kroner er mindre verdt, er norske lønninger også det. Vi er ikke så rike lenger.

Norge har vært et svinedyrt turistmål. Nå har vi et helt greit prisnivå, for dem som regner i fremmed valuta. Selv opplever vi dyrtid.

Eksportører ser at hjemlige innsatsfaktorer er blitt billigere. For dem som skal velge mellom å produsere ute eller hjemme, fremstår det siste som gunstigere enn før. Kronefallet har gjort alt billigere, bare ikke for folk flest.

Sverre Nagell Bjordal Sverre Nagell Bjordal er siviløkonom fra Oslo. (Erik Krafft)

Norge skal omstilles fra et oljeeventyrland til en ny normal. Da skal kronekursen ned fra toppnivåene, kanskje til omtrent der vi er i dag. I omstillingen må vi også fjerne særnorske kostnadsdrivere.

Det er nærliggende å angripe faktorene bak unormalt høye matpriser.

Ost og kjøtt er dyrt fordi norsk landbruk er beskyttet av høye tollmurer. Tollmurer er ikke til for fellesskapets beste, det er en fordelingspolitikk; fra folk flest til noen særlig utvalgte.

OECD har i alle år anbefalt å droppe beskyttelsestoll. Det finnes bedre fremgangsmåter om man vil fortsette å overføre stadig mer penger til stadig færre bønder.

Landbruksmonopolene bidrar til å gjøre Norge dyrt. Som alle monopolbedrifter opprettholder de et høyere prisnivå enn vi ville hatt med fri markedskonkurranse.

En tredje faktor bak dyre matvarer er konkurransestrukturen i dagligvarebransjen. Noen få dagligvarekjeder har etablert en særnorsk butikktetthet, med eksepsjonelt mange små billigbutikker.

Det er en villet politikk. Det skal lønne seg å ha dagligvare i hver grend og på hvert nes for å få dagligvare der folk er, når vi tar hele landet i bruk. Da blir det også lønnsomt å ha en butikk ved hvert kryss i tettbygde strøk. Så det har vi fått.

Undersøkelser av norsk dagligvarenæring bekrefter at prisnivået ikke slår ut i høye resultatmarginer. Det er kostnader til ansatte, lokaler, varer og distribusjon i en ugunstig butikkstruktur som slår ut i høye dagligvarepriser.

Uten en oljedrevet økonomi og ditto kronekurs strekker ikke norske lønninger til for selvskapte, særnorske levekostnader. Om vi har aldri så mye penger på bok til glede for kommende generasjoner, må Norge bli for de nåværende.





