Diktaturets ofre skal glemmes

Argentina har valgt ny president, Javier Milei. Med sitt syn på justis kan hans styre bli en fare for rettssikkerheten i landet.

Han lefler uforbeholdent med tanken om ikke å akseptere militærdiktaturets (1976–1983) grove menneskerettighetsovergrep. Historien skal revideres, for det argentinere opplevde på den tiden, var «løgn». Rundt 30.000 ble drept eller er «forsvunnet».

Men Javier Milei og Victoria Villaruel, som blir ny sikkerhets-, forsvars- og justisminister, benektet under valgkampen hardnakket tallet på forsvunne, kalte forbrytelser mot menneskeheten for en «overdrivelse» og anklaget Mødrene på Maiplassen for nettopp løgn.

«De to sår tvil om hva som skjedde, og skaper kaos for diktaturets ofre», sier Estela de Carlotto, leder av Mødrene på Maiplassen, borgerrettsbevegelsen av pårørende til de «forsvunne» under diktaturet. Gruppen har i alle år krevd å få full oppklaring rundt hva som skjedde med ofrene.

Jan Borgen Jan Borgen er tidligere leder av Amnesty International Norge og nestleder av International Commission of Jurists, Genève. (Privat)

Milei ønsker å markere avstand til peronistenes politikk, og til den «menneskerettighetsagendaen» peronistene gjorde til sin i tiårene etter diktaturet.

Nå tar den nye ledelsen av Argentina parti med overgriperne og kritiserer ofrene. Det er absurd.

Men den nye presidentens planer er farligere enn som så. Nå snus rettsstatens rolle på hodet. Menneskerettighetsvern er til for å beskytte borgerne mot statens overgrep, nå tar den nye ledelsen av staten parti med overgriperne og kritiserer ofrene. Det er absurd.

Mileis parti har planer om å skrinlegge statens utbetaling av erstatning til familiene til ofrene for diktaturtiden. Det er Mileis og Villaruels overbevisning at diktaturets systematiske overgrep var nødvendige og legitime i krigen mot Montoneros og andre militante grupper som opererte på den tiden.

Om noe, er det kun ofrene for disse gruppenes vold som fortjener ære, mener de. Militærdiktaturets ofre skal glemmes.

Det lover dårlig at sårene fra diktaturtiden med hensikt åpnes igjen.





Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen