Virkelighetsfjernt fra Bjørbek og Mobasheri

Midtøsten er i sin største krise på mange år. Befolkninga på Gaza opplever et helvete på jord. Ingen vet hvordan Midtøsten vil se ut når dette er ferdig. Men en ting skal de vite: Arbeiderpartiet og Norge skal fortsatt stå opp for våre palestinske venner.

Mens all denne forferdeligheten foregår, prøver Rødts gruppeleder i Bodø og Oslo å svartmale Arbeiderpartiet der de i et innlegg skriver at Arbeiderpartiet lar strategiske hensyn gå foran menneskers liv og trygghet i Palestina. Dette er alvorlige og grunnløse påstander som ikke har rot i virkeligheten.

Bjørbek og Mobasheri (Rødt): Istedenfor å støtte det palestinske folket under okkupasjon og pågående folkemord i Gaza, velger partiet å utsette anerkjennelsen til en udefinert fremtid. Dette er en avledningsmanøver

Åsmund Aukrust, Arbeiderpartiet Åsmund Aukrust, utenrikspolitisk talsmann for Arbeiderpartiet. (Håkon Mosvold Larsen/NTB)

Akkurat nå handler Midtøsten-politikk ikke om anerkjennelsespolitikk i Norge. Det handler om å få slutt på en forferdelig krig, som har tatt tusenvis av uskyldige menneskeliv. For Arbeiderpartiet er denne grusomme og uholdbare situasjonen i Palestina, sammen med Ukraina, det aller viktigste i utenrikspolitikken.

Vi bruker enhver mulighet til å gjøre det vi kan for å få på slutt på bombene, få hjelpen inn i Gaza og få frigjort gislene. Derfor var Norge det første landet i Europa til å fordømme blokaden. Vi fordømmer alle brudd på folkeretten. Vi stemte som et av få europeiske land for våpenhvile i FN. Vi bruker alle mulige kontakter for å få slutt på krigen, vi holder kontakt med alle involverte parter på bakken, med nabolandene og med andre europeiske land.

Arbeiderpartiet har daglige kontakt med palestinsk lederskap og med partivenner vi har etablert gjennom langvarig relasjon til vårt søsterparti Fatah. Vi er redde og bekymra for mange våre venner som nå kjemper en kamp for sitt folk, og for sitt eget liv. Vi sender våre varmeste tanker til våre venner - men viktigere enn det, vi gjør det vi kan for å støtte deres sak.

Arbeiderpartiet har gjennom mange tiår støttet palestiners sak. Opprettelsen av en palestinsk stat har vært vårt hovedmål med Midtøsten-politikken. Derfor har vi jobbet iherdig med å få på plass en tostatsløsning og få slutt på okkupasjonen. Få land har jobbet hardere for at tostatsløsningen skal bli en realitet enn Norge. Dessverre er vi nå lenger unna dette målet enn på lenge. For palestinerne har vært svikta mange ganger, både av vestlige land og egne naboland. Norge har derimot stått ved deres side, og fortsatt arbeidet for en to statsløsning.

Vi er klare for å anerkjenne en palestinsk stat, og mye viktigere, vi skal gjøre det vi kan for å skape den. Dessverre kan vi ikke vedta en reell stat. Hadde det vært slik, ville vi gjort det for lenge siden. Arbeiderpartiet vil at Norge skal være det landet som fortsatt leder an arbeidet med å skape en stat, med å bygge varige institusjoner, med å arbeide for forhandlinger, med å bidra til gjenoppbygning etter krigen og bidra i andre viktige oppgaver som ligger foran oss.

Derfor er det helt utrolig at Rødt i sitt innlegg skriver at «dersom Stortinget går inn for Arbeiderpartiets forslag, vil det i realiteten sementer en støtte til okkupanten». Utrolig fordi den er åpenbart helt feil noe også Rødt på Stortinget skjønte da de stemte for forslaget fra Arbeiderpartiet og SV.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen