Ingen skal måtte betale for å ha praksis

Praksisperioder burde være en berikende del av utdanningen, men for altfor mange studenter blir det en økonomisk kamp istedenfor.

Historien til student Elise Knapskog (21), nylig fortalt av Khrono, er dessverre ikke unik. Knapskog studerer sykepleie på Stord, men fikk praksis på sykehuset i Odda. Dermed måtte hun betale husleie i to måneder på to steder, til sammen nesten 13.000 kroner. Pengene måtte tas fra egen sparekonto. Dette er en realitet for mange.

Jeanette Lea Romslo Jeanette Lea Romslo er leder av Fagforbundet Ung. (Privat)

Vi kan ikke lenger overse den økonomiske byrden som praksisstudenter bærer på sine skuldre. Det er på tide at vi krever endring.

Fagforbundet mener det er på overtid at det innføres en dedikert stipendordning gjennom Lånekassen. Vi kan ikke akseptere at studentene selv må bære kostnadene og deretter søke om refusjon.

Dette er ikke bare ineffektivt, det er urettferdig. Når flere ser at dette blir en økonomisk byrde som de ikke har mulighet til å innfri, kan det resultere i at studenter velger bort studier der praksis er en obligatorisk del av utdanningen.

Det er ikke nok å oppmuntre til praksis i distriktene uten å gi studentene en reell økonomisk støtte.

Helge Sporsheim Helge Sporsheim er nestleder i yrkesseksjon helse og sosial i Fagforbundet. (Privat)

Hva med gratisprinsippet? Henrik Haug, leder for studenttinget ved HVL, peker på dette prinsippet når han i samme artikkel understreker viktigheten av en nasjonal ordning gjennom Lånekassen.

Vi er enige. Dagens praksis med varierende finansieringsmetoder må erstattes av en helhetlig og rettferdig løsning. Vi går enda lenger og spør: Hvorfor skal studenter risikere økonomisk tap eller usikkerhet for å få den praktiske erfaringen de trenger for å utøve sitt yrke?

Mariann Lillebø Sømme Mariann Lillebø Sømme er sykepleierstudent og studentkontakt i Fagforbundet. (Privat)

Fagforbundet oppfordrer Lånekassen til å ta ansvar. En nasjonal stipendordning er nødvendig for å sikre at praksisstudenter ikke bare overlever, men trives og utvikler seg faglig under sine praksisperioder – uten å engste seg for en tyngende økonomi.

Det er på tide å avvikle det utdaterte systemet og erstatte det med en ordning som reflekterer dagens behov.

Praksisstudenter skal ikke være ofre for et økonomisk spill. Det er på tide for Lånekassen å ta skrittet for studentenes skyld og for fremtidens helse- og omsorgssektor. Et område der vi allerede opplever en enorm mangel på dyktige mennesker. Slike som Elise.





